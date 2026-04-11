ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Είδε «άσπρη» μέρα η Λίβερπουλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ενγκουμόχα με το πρώτο του γκολ στο Άνφιλντ

Ο Σαλάχ με το 108ο τέρμα του σε αυτό το γήπεδο. Αμφότεροι με υπέροχα τελειώματα απέναντι στον Λένο για το 2-0 της Λίβερπουλ επί της Φούλαμ και την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά τις 28 Φεβρουαρίου!

Με Σαλάχ και Ρόμπερτσον στο αρχικό σχήμα, με τους δυο τους είναι εκείνοι που πλέον συγκεντρώνουν πάνω τους το ενδιαφέρον έπειτα από τις ανακοινώσεις για το φινάλε της θητείας τους στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι, το σύνολο του Σλοτ άργησε να ξαφνιάσει την άμυνα των Λονδρέζων. Η Φούλαμ απλά απέφευγε τους… κραδασμούς στις απειλητικές στιγμές των «κόκκινων» δίχως να επιδείξει διάθεση επίθεσης. Και τελικά, όταν σκέφτηκε να το κάνει, οι γηπεδούχοι την αποτελείωσαν.

Στο 36’ ο Ενγκουμόχα από πλάγια αριστερά πάτησε περιοχή, έκανε αλλεπάλληλες ντρίμπλες και τελικά με το δεξί έκανε υπέροχο πλασέ για το 1-0! Ήταν το πρώτο του γκολ στο Άνφιλντ στο πρωτάθλημα και μάλιστα έγινε ο νεαρότερος σκόρερ για το κλαμπ του λιμανιού σε εντός έδρας ματς στην Πρέμιερ, σε ηλικία 17 ετών και 225 ημερών!

Κι αφού το πέτυχε ο μικρός, το έκανε και ο… μεγάλος. Ο Μο Σαλάχ στο 40’ με τελείωμα με το αριστερό παραβίασε ξανά την εστία του Λένο για το 2-0. Ήταν το πρώτο του τέρμα από τη μέρα που ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι κλείνει τον κόκκινο κύκλο της καριέρας του και το υπ’ αριθμόν 108ο γκολ του μπροστά στο κοινό της ομάδας στη Λίγκα. Οι «cottagers» στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαν αρκετά μπροστά και «μάτσαραν» τις τελικές των γηπεδούχων.

Ο Ενγκουμόχα αποθεώθηκε όταν αντικαταστάθηκε, ο Χάκπο προσπαθούσε να σκοράρει, ο Ίσακ να βρει ρυθμό και στο 78’ ο Σμιθ - Ρόου έχασε κλασσική ευκαιρία με μονοκόματο πλασέ που έφυγε με λάθος φάλτσα και πέρασε λίγο άουτ! Η εικόνα των Πρωταθλητών δεν ήταν, βέβαια, τέτοια που θα μπορούσε να προκαλέσει ενθουσιασμό ενόψει και της ρεβάνς των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ με την Παρί μετά το εις βάρος τους 2-0 του πρώτου ματς, αλλά ακόμα κι έτσι, ήρθε η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα έπειτα από τις 28/02 και το 5-2 επί της Γουέστ Χαμ.

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

