ΒΙΝΤΕΟ: Η Ουντινέζε διέσυρε την Μίλαν στο San Siro!

Με απίθανη εμφάνιση μέσα στο «Σαν Σίρο», η Ουντινέζε παρέσυρε με 3-0 τη Μίλαν, η οποία πλέον βάζει σε κίνδυνο και την παρουσία της στην πρώτη τετράδα της Serie A!

Η φοβερή και τρομερή Ουντινέζε υποχρέωσε σε ήττα-σοκ τη Μίλαν με 3-0 μέσα στο «Σαν Σίρο» για την 32η αγωνιστική της Serie A, σε ένα παιχνίδι που έκανε ό,τι ήθελε τους «ροσονέρι»!

Έτσι, ανέβηκε στη 10η θέση με 43 βαθμούς ενώ οι ηττημένοι πλέον βάζουν σε κίνδυνο και την παρουσία τους στην πρώτη τετράδα που εξασφαλίζει εισιτήριο για το Champions League της νέας σεζόν. Οι Μιλανέζοι με 63 βαθμούς είναι στην 3η θέση με τις Κόμο (58β.), Γιουβέντους (57β.) και Ρόμα (57β.) να ακολουθούν, ενώ οι δύο πρώτες έχουν και παιχνίδι λιγότερο.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 27' με το αυτογκόλ του Μπαρτεσάγκι, ενώ δέκα λεπτά αργότερα (37') ο Έκελενκαμπ σημείωσε και δεύτερο γκολ για την Ουντινέζε. Η εικόνα των δύο ομάδων στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξε ιδιαίτερα, με τον Άττα στο 71' να βάζει το κερασάκι στην τούρτα για το εντυπωσιακό 3-0 που ήταν το τελικό σκορ!

