Η Μπράιτον δεν σταματάει, «καίει» και ονειρεύεται την Ευρώπη για τη νέα σεζόν!

Έχει βρει αγωνιστική ταυτότητα, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έμαθε να κερδίζει, συνήθισε να συμβιβάζεται με σημαντικές απουσίες, όπως αυτή του Λιούις Ντανκ! Όλα πηγαίνουν ιδανικά για την Μπράιτον, η οποία κέρδισε με 2-0 την Μπέρνλι και πανηγύρισε την 5η επικράτησή της στα έξι τελευταία παιχνίδια. Πρωταγωνιστής ο Βίφερ, ονειρεύονται ξεκάθαρα Ευρώπη οι «γλάροι».

Μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Premier League είναι δεδομένα η Μπράιτον, σε αυτό το διάστημα της σεζόν, με τους «γλάρους» να πανηγυρίζουν και στην 32η αγωνιστική της Premier League!

Πήγαν στο «Τερφ Μουρ», συνάντησαν την πάντα μαχητική Μπέρνλι, ήθελαν νίκη έστω και με… μισό «μηδέν» και κατάφεραν ακριβώς αυτό.

Η ομάδα του Φαμπιάν Χούρτζελερ κέρδισε με 2-0, έφτασε τις πέντε νίκες στα έξι τελευταία ματς της, είναι στην 8η θέση της βαθμολογίας και ονειρεύεται «έξοδο» στην Ευρώπη, την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της συνάντησης ήταν ο Ματς Βίφερ, ο οποίος σκόραρε δις, από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, και πιστοποίησε τη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αρχικά, ο Ολλανδός έκανε το 1-0 στο 43ο λεπτό, για να ακολουθήσει ένα πανέμορφο γκολ, στο 88ο λεπτό, που πανηγυρίστηκε έξαλλα από το κοινό των φιλοξενούμενων.

Ενδιάμεσα, η Μπράιτον είχε σημαντικές στιγμές με τον Μίντε και τον Γουέλμπεκ, ενώ και ο Φερτμπρούγκεν πραγματοποίησε μία σημαντική επέμβαση στο 85’, με το σκορ να είναι στο 1-0, σε προσπάθεια του Φλέμινγκ.

Το 2-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, η Μπέρνλι επιστρέφει δεδομένα στην Championship και η Μπράιτον μένει να περιμένει το Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι σε μερικές ώρες από τώρα, καθώς απέχει μόλις δύο βαθμούς από την ομάδα του Λίαμ Ροζίνιορ!

england365.gr