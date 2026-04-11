Η Μπράιτον δεν σταματάει, «καίει» και ονειρεύεται την Ευρώπη για τη νέα σεζόν!

Έχει βρει αγωνιστική ταυτότητα, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, έμαθε να κερδίζει, συνήθισε να συμβιβάζεται με σημαντικές απουσίες, όπως αυτή του Λιούις Ντανκ! Όλα πηγαίνουν ιδανικά για την Μπράιτον, η οποία κέρδισε με 2-0 την Μπέρνλι και πανηγύρισε την 5η επικράτησή της στα έξι τελευταία παιχνίδια. Πρωταγωνιστής ο Βίφερ, ονειρεύονται ξεκάθαρα Ευρώπη οι «γλάροι».

Μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Premier League είναι δεδομένα η Μπράιτον, σε αυτό το διάστημα της σεζόν, με τους «γλάρους» να πανηγυρίζουν και στην 32η αγωνιστική της Premier League!

Πήγαν στο «Τερφ Μουρ», συνάντησαν την πάντα μαχητική Μπέρνλι, ήθελαν νίκη έστω και με… μισό «μηδέν» και κατάφεραν ακριβώς αυτό.

Η ομάδα του Φαμπιάν Χούρτζελερ κέρδισε με 2-0, έφτασε τις πέντε νίκες στα έξι τελευταία ματς της, είναι στην 8η θέση της βαθμολογίας και ονειρεύεται «έξοδο» στην Ευρώπη, την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της συνάντησης ήταν ο Ματς Βίφερ, ο οποίος σκόραρε δις, από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, και πιστοποίησε τη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αρχικά, ο Ολλανδός έκανε το 1-0 στο 43ο λεπτό, για να ακολουθήσει ένα πανέμορφο γκολ, στο 88ο λεπτό, που πανηγυρίστηκε έξαλλα από το κοινό των φιλοξενούμενων.

Ενδιάμεσα, η Μπράιτον είχε σημαντικές στιγμές με τον Μίντε και τον Γουέλμπεκ, ενώ και ο Φερτμπρούγκεν πραγματοποίησε μία σημαντική επέμβαση στο 85’, με το σκορ να είναι στο 1-0, σε προσπάθεια του Φλέμινγκ.

Το 2-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, η Μπέρνλι επιστρέφει δεδομένα στην Championship και η Μπράιτον μένει να περιμένει το Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι σε μερικές ώρες από τώρα, καθώς απέχει μόλις δύο βαθμούς από την ομάδα του Λίαμ Ροζίνιορ!

Σοβαρεύτηκε στο τέλος και διατηρήθηκε στο +3 από τη Σέλτικ η Χαρτς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Πρόβλημα με Μάνταλο εν όψει Ράγιο, θετικά τα πρώτα σημάδια για Μαρίν

Ελλάδα

|

Category image

«Λύγισε» τον Βασερό ο Αλκαράθ και τελικός με «Sincaraz»!

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ουντινέζε διέσυρε την Μίλαν στο San Siro!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεκάλι για Λουτσέσκου: «Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του Μιρτσέα»

Ελλάδα

|

Category image

Ινίγο Πέρεθ: «Να ξεχάσουμε τη ρεβάνς με την ΑΕΚ και να επικεντρωθούμε στη Μαγιόρκα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίγκα το Λευκόθεο - Ανακοίνωσε sold out με Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Έχασε τον... δρόμο όμως πρέπει να τον ξαναβρεί!

ΑΕΚ

|

Category image

Σημαντικό πρόβλημα για την Ράγιο: «Ο Μπατάλια υποφέρει μετά το χτύπημα με τον Κοϊτά»

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλο αφιέρωμα των Σέρβων: «Ο Νίκολιτς θα οδηγήσει την ΑΕΚ εκεί που πρέπει: σε τρόπαια και σε σταθερή, μακροχρόνια επιτυχία»!

Ελλάδα

|

Category image

Απολαυστική η Εθνική, εκδικήθηκε την Ουγγαρία!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τρόμος για Μπαρτσελόνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αν αξιοποιήσει το ΓΣΠ, μπορεί να ελπίζει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Γιούχα στο «Έμιρεϊτς»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαν να... τέσταρε τις αντιδράσεις της η Έβερτον κόντρα στο ιστορικό ρεκόρ του Ίγκορ για την Μπρέντφορντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη