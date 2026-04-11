Η Λεβερκούζεν «εκτροχίασε» τη Ντόρτμουντ και φέρνει τη Μπάγερν πιο κοντά στον τίτλο!

Ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Bundesliga βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Πριν ακόμα αγωνιστεί με τη Ζανκτ Πάουλι, η Μπάγερ Λεβερκούζεν της έκανε «δώρο» και με το «διπλό» στην έδρα της Ντόρτμουντ άφησε τη διεκδικήτρια του τίτλου στο -9 με παιχνίδι περισσότερο!

Η Μπορούσια πήγαινε... τρένο με τέσσερις διαδοχικές νίκες και συγκομιδή 28 πόντων σε 11 ματς, όμως η Μπάγερ, έχοντας τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της, πήρε το σπουδαίο τρίποντο και πλησίασε στον πόντο την τέταρτη Στουτγκάρδη.

Σημαντικό βήμα για την κατάληψη της 3ης θέσης έκανε η Λειψία με τη νίκη της (1-0) κόντρα στη Γκλάντμπαχ, ενώ η Χάιντενχαϊμ πανηγύρισε νίκη κόντρα στην Ουνιόν που της διατηρεί ελπίδες αποφυγής του υποβιβασμού.

Ελπίδα για Χάιντενχαϊμ

Η ουραγός της Bundesliga, Χάιντενχαϊμ έπαιζε ένα από τα τελευταία της χαρτιά απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου. Δεν είχε κρατήσει ποτέ φέτος το μηδέν παθητικό, ενώ μετρούσε μόλις μία νίκη στα 13 προηγούμενα εντός. Η εστία της παραβιάστηκε, αλλά τουλάχιστον πανηγύρισε το 4ο φετινό τρίποντο.Η ομάδα του Φρανκ Σμιντ με δύο γκολ του Αυστριακού, Ματίας Χόνσακ επικράτησε 3-1 και μείωσε τη διαφορά από τη 16η θέση στους 6 βαθμούς! Ο Χόνσακ άνοιξε το σκορ στο 9' και στο 36' έδωσε ισχυρό προβάδισμα στην ουραγό. Η Ουνιόν μείωσε στο 75' με τον Κέρφελντ. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ζιβζιβάτζε έκανε το 3-1 και έδιωξε το όποιο άγχος για τη γηπεδούχο. .

Μία από τα ίδια η Βόλφσμπουργκ

Την ίδια στιγμή που η Χάιντενχαϊμ πανηγύριζε την 4η φετινή της νίκη η Βόλφσμπουργκ συνέχιζε χωρίς επιτυχία σε όλο τον δεύτερο γύρο. Έχασε 2-1 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και έμεινε στο -4 από τη 16η θέση. Η 18η ήττα αποτελεί ισοφάριση του ρεκόρ ηττών για τους «λύκους».

Η φιλοξενούμενη προηγήθηκε στο 21' με τον Χόιλουντ και στο 32' ο Καλιμουέντο έκανε το 0-2. Το μόνο που κατάφερε η Βόλφσμπουργκ ήταν να μειώσει στο 90'+7' με τον Πεϊτσίνοβιτς. Στο -9 από την 6η θέση η ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα.

