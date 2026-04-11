Η Λεβερκούζεν «εκτροχίασε» τη Ντόρτμουντ και φέρνει τη Μπάγερν πιο κοντά στον τίτλο!

Η Λεβερκούζεν νίκησε 1-0 τη Ντόρτμουντ εκτός έδρας, βάζει πλώρη για την τετράδα και η Μπάγερν για το... πρωτάθλημα. Τρίποντο εδραίωσης στην τρίτη θέση για τη Λειψία.

Ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Bundesliga βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου. Πριν ακόμα αγωνιστεί με τη Ζανκτ Πάουλι, η Μπάγερ Λεβερκούζεν της έκανε «δώρο» και με το «διπλό» στην έδρα της Ντόρτμουντ άφησε τη διεκδικήτρια του τίτλου στο -9 με παιχνίδι περισσότερο!

Η Μπορούσια πήγαινε... τρένο με τέσσερις διαδοχικές νίκες και συγκομιδή 28 πόντων σε 11 ματς, όμως η Μπάγερ, έχοντας τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της, πήρε το σπουδαίο τρίποντο και πλησίασε στον πόντο την τέταρτη Στουτγκάρδη.

Σημαντικό βήμα για την κατάληψη της 3ης θέσης έκανε η Λειψία με τη νίκη της (1-0) κόντρα στη Γκλάντμπαχ, ενώ η Χάιντενχαϊμ πανηγύρισε νίκη κόντρα στην Ουνιόν που της διατηρεί ελπίδες αποφυγής του υποβιβασμού.

Ελπίδα για Χάιντενχαϊμ 

Η ουραγός της Bundesliga, Χάιντενχαϊμ έπαιζε ένα από τα τελευταία της χαρτιά απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου. Δεν είχε κρατήσει ποτέ φέτος το μηδέν παθητικό, ενώ μετρούσε μόλις μία νίκη στα 13 προηγούμενα εντός. Η εστία της παραβιάστηκε, αλλά τουλάχιστον πανηγύρισε το 4ο φετινό τρίποντο.Η ομάδα του Φρανκ Σμιντ με δύο γκολ του Αυστριακού, Ματίας Χόνσακ επικράτησε 3-1 και μείωσε τη διαφορά από τη 16η θέση στους 6 βαθμούς! Ο Χόνσακ άνοιξε το σκορ στο 9' και στο 36' έδωσε ισχυρό προβάδισμα στην ουραγό. Η Ουνιόν μείωσε στο 75' με τον Κέρφελντ. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ζιβζιβάτζε έκανε το 3-1 και έδιωξε το όποιο άγχος για τη γηπεδούχο. .

Μία από τα ίδια η Βόλφσμπουργκ

Την ίδια στιγμή που η Χάιντενχαϊμ πανηγύριζε την 4η φετινή της νίκη η Βόλφσμπουργκ συνέχιζε χωρίς επιτυχία σε όλο τον δεύτερο γύρο. Έχασε 2-1 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και έμεινε στο -4 από τη 16η θέση. Η 18η ήττα αποτελεί ισοφάριση του ρεκόρ ηττών για τους «λύκους».

Η φιλοξενούμενη προηγήθηκε στο 21' με τον Χόιλουντ και στο 32' ο Καλιμουέντο έκανε το 0-2. Το μόνο που κατάφερε η Βόλφσμπουργκ ήταν να μειώσει στο 90'+7' με τον Πεϊτσίνοβιτς. Στο -9 από την 6η θέση η ομάδα του Άλμπερτ Ριέρα.

Σοβαρεύτηκε στο τέλος και διατηρήθηκε στο +3 από τη Σέλτικ η Χαρτς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Πρόβλημα με Μάνταλο εν όψει Ράγιο, θετικά τα πρώτα σημάδια για Μαρίν

Ελλάδα

|

Category image

«Λύγισε» τον Βασερό ο Αλκαράθ και τελικός με «Sincaraz»!

Τένις

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ουντινέζε διέσυρε την Μίλαν στο San Siro!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεκάλι για Λουτσέσκου: «Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του Μιρτσέα»

Ελλάδα

|

Category image

Ινίγο Πέρεθ: «Να ξεχάσουμε τη ρεβάνς με την ΑΕΚ και να επικεντρωθούμε στη Μαγιόρκα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίγκα το Λευκόθεο - Ανακοίνωσε sold out με Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Έχασε τον... δρόμο όμως πρέπει να τον ξαναβρεί!

ΑΕΚ

|

Category image

Σημαντικό πρόβλημα για την Ράγιο: «Ο Μπατάλια υποφέρει μετά το χτύπημα με τον Κοϊτά»

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλο αφιέρωμα των Σέρβων: «Ο Νίκολιτς θα οδηγήσει την ΑΕΚ εκεί που πρέπει: σε τρόπαια και σε σταθερή, μακροχρόνια επιτυχία»!

Ελλάδα

|

Category image

Απολαυστική η Εθνική, εκδικήθηκε την Ουγγαρία!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τρόμος για Μπαρτσελόνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αν αξιοποιήσει το ΓΣΠ, μπορεί να ελπίζει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Γιούχα στο «Έμιρεϊτς»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαν να... τέσταρε τις αντιδράσεις της η Έβερτον κόντρα στο ιστορικό ρεκόρ του Ίγκορ για την Μπρέντφορντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη