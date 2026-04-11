Βούλιαξε την Ελλάς Βερόνα η Τορίνο, λύγισε στο Κάλιαρι και παραμένει σε κίνδυνο η Κρεμονέζε

Συνεχίζουν να κινδυνεύουν Κρεμονέζε και Ελλάς! Η ομάδα της Κρεμόνα ηττήθηκε 1-0 από την Κάλιαρι, ενώ αυτή της Βερόνα, λύγισε στο Τορίνο με σκορ 2-1.

Ηχούν...σειρήνες σε Βερόνα και Κρεμόνα! Σε δυο ενδιαφέρονται ματς για την 32η αγωνιστική της Serie A, Ελλάς και Κρεμονέζε έφυγαν ηττημένες από Κάλιαρι και Τορίνο και πλέον κάθε βαθμός για αυτές είναι σημαντικός μέχρι το φινάλε.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τορίνου η «γκρανάτα» επικράτησε 2-1 της Ελλάς Βερόνα. Ο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ στο 6', ενώ στο 38' ο Μπάουι ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους. Στο 50ο λεπτό ο Κασαντέι πέτυχε το 2-1, ενώ έξι λεπτά αργότερα το γκολ του Άνταμς ακυρώθηκε με το 2-1 να παραμένει ως το φινάλε.

Την ίδια στιγμή στο «Unipol Domus» η Κάλιαρι, πήρε βαθιά ανάσα και διατήρησε την Κρεμονέζε στο χείλος του γκρεμού! Οι «ροσομπλού» επικράτησαν 1-0 με το γκολ του Εσπόζιτο στο 53' και ξέφυγαν στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.,

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (10/04)

Ρόμα-Πίζα (21:45)

Σάββατο (11/04)

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα 2-1

(6' Σιμεόνε, 50' Κασαντέι - 38' Μπάουϊ)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε 1-0

(63' Εσπόζιτο)

Μίλαν-Ουντινέζε (19:00)

Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή (12/04)

Τζένοα-Σασουόλο (13:30)

Πάρμα-Νάπολι (16:00)

Μπολόνια-Λέτσε (19:00)

Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα (13/04)

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)

Η επόμενη (33η) αγωνιστική:

Παρασκευή (17/4)

Σασουόλο-Κόμο (19:30)

Ίντερ-Κάλιαρι (21:45)

Σάββατο (18/4)

Oυντινέζε-Πάρμα (16:00)

Νάπολι-Λάτσιο (19:00)

Ρόμα-Αταλάντα (21:45)

Κυριακή (19/4)

Kρεμονέζε-Τορίνο (13:30)

Βερόνα-Μίλαν (16:00)

Πίζα-Τζένοα (19:00)

Γιουβέντους-Μπολόνια (21:45)

Δεύτερα (20/4)

Λέτσε-Φιορεντίνα (21:45)

