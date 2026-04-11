ΒΙΝΤΕΟ: Γιούχα στο «Έμιρεϊτς»!

Απόρησε και ο Ρίο Φέρντιναντ με τη συμπεριφορά των φίλων των «κανονιέρηδων», που μάλλον αντιλαμβάνονται σε τι μπελάδες μπαίνει η ομάδα τους μετά την ήττα (2-1) από τους «cherries»!

Το σφύριγμα της λήξης στο Λονδίνο το μεσημέρι του Σαββάτου ήταν σαν να έδωσε… έναυσμα για έντονες αποδοκιμασίες που ακούστηκαν από την εξέδρα προς τον Μικέλ Αρτέτα και τους παίκτες του.

Η Μπόρνμουθ έκανε μεγάλη ζημιά στους πρωτοπόρους με το υπέρ της 2-1 και πλέον αν κι εφόσον επιβεβαιωθεί σενάριο με χατ-τρικ νικών για τη Σίτι στα επόμενα τρία ματς της, τότε θα έχουμε ισοβαθμία στην κορυφή!

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στη βαθμολογία και αυτή η νέα κατραπακιά - η τρίτη σε τέσσερα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις το τελευταίο διάστημα - προκάλεσε τη γιούχα από τον κόσμο, με τον Ρίο Φέρντιναντ στα social media να δηλώνει την έκπληξή του για τον ήχο που πέρασε και από τον δικό του τηλεοπτικό δέκτη!

