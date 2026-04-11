ΒΙΝΤΕΟ: Γιούχα στο «Έμιρεϊτς»!

Δυνατά γιουχαΐσματα από τους οπαδούς της Άρσεναλ προς την ομάδα τους στο «Έμιρεϊτς» με την ολοκλήρωση του ματς κόντρα στην Μπόρνμουθ!

Απόρησε και ο Ρίο Φέρντιναντ με τη συμπεριφορά των φίλων των «κανονιέρηδων», που μάλλον αντιλαμβάνονται σε τι μπελάδες μπαίνει η ομάδα τους μετά την ήττα (2-1) από τους «cherries»!

Το σφύριγμα της λήξης στο Λονδίνο το μεσημέρι του Σαββάτου ήταν σαν να έδωσε… έναυσμα για έντονες αποδοκιμασίες που ακούστηκαν από την εξέδρα προς τον Μικέλ Αρτέτα και τους παίκτες του.

Η Μπόρνμουθ έκανε μεγάλη ζημιά στους πρωτοπόρους με το υπέρ της 2-1 και πλέον αν κι εφόσον επιβεβαιωθεί σενάριο με χατ-τρικ νικών για τη Σίτι στα επόμενα τρία ματς της, τότε θα έχουμε ισοβαθμία στην κορυφή!

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στη βαθμολογία και αυτή η νέα κατραπακιά - η τρίτη σε τέσσερα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις το τελευταίο διάστημα - προκάλεσε τη γιούχα από τον κόσμο, με τον Ρίο Φέρντιναντ στα social media να δηλώνει την έκπληξή του για τον ήχο που πέρασε και από τον δικό του τηλεοπτικό δέκτη!

Σοβαρεύτηκε στο τέλος και διατηρήθηκε στο +3 από τη Σέλτικ η Χαρτς!

ΔΙΕΘΝΗ

ΑΕΚ: Πρόβλημα με Μάνταλο εν όψει Ράγιο, θετικά τα πρώτα σημάδια για Μαρίν

Ελλάδα

«Λύγισε» τον Βασερό ο Αλκαράθ και τελικός με «Sincaraz»!

Τένις

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ουντινέζε διέσυρε την Μίλαν στο San Siro!

ΔΙΕΘΝΗ

Μπεκάλι για Λουτσέσκου: «Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του Μιρτσέα»

Ελλάδα

Ινίγο Πέρεθ: «Να ξεχάσουμε τη ρεβάνς με την ΑΕΚ και να επικεντρωθούμε στη Μαγιόρκα»

ΔΙΕΘΝΗ

Τίγκα το Λευκόθεο - Ανακοίνωσε sold out με Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ!

Φούτσαλ

Έχασε τον... δρόμο όμως πρέπει να τον ξαναβρεί!

ΑΕΚ

Σημαντικό πρόβλημα για την Ράγιο: «Ο Μπατάλια υποφέρει μετά το χτύπημα με τον Κοϊτά»

Ελλάδα

Μεγάλο αφιέρωμα των Σέρβων: «Ο Νίκολιτς θα οδηγήσει την ΑΕΚ εκεί που πρέπει: σε τρόπαια και σε σταθερή, μακροχρόνια επιτυχία»!

Ελλάδα

Απολαυστική η Εθνική, εκδικήθηκε την Ουγγαρία!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Τρόμος για Μπαρτσελόνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Αν αξιοποιήσει το ΓΣΠ, μπορεί να ελπίζει

ΑΠΟΕΛ

ΒΙΝΤΕΟ: Γιούχα στο «Έμιρεϊτς»!

ΔΙΕΘΝΗ

Σαν να... τέσταρε τις αντιδράσεις της η Έβερτον κόντρα στο ιστορικό ρεκόρ του Ίγκορ για την Μπρέντφορντ!

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη