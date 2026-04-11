«Ολομέτωπη» επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης στην ισπανική Ομοσπονδία

Η ένταση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κλιμακώνεται, με τους «μερένχες» να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα τη δυσαρέσκειά τους για τη διαιτησία και να αφήνουν σαφείς αιχμές για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, στη διοίκηση της Ρεάλ επικρατεί έντονος εκνευρισμός για τις αποφάσεις των τελευταίων αγωνιστικών, τις οποίες θεωρούν επιβαρυντικές για την ομάδα και ενδεικτικές ενός ευρύτερου προβλήματος στο διαιτητικό σύστημα. Μάλιστα, από κύκλους του συλλόγου γίνεται λόγος ακόμη και για αλλοίωση της αγωνιστικής ισορροπίας, γεγονός που έχει οδηγήσει τη Ρεάλ να κρατήσει σαφείς αποστάσεις από τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας.

Η στάση αυτή αποτυπώθηκε και στη διαδικασία για τη διαμόρφωση νέου μοντέλου διαιτησίας στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Παρότι ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, συμμετείχε αρχικά στις σχετικές συζητήσεις, η «βασίλισσα» αποφάσισε τελικά να αποσυρθεί, αρνούμενη να συνυπογράψει τη συμφωνία που προωθούσε η Ομοσπονδία. Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε ως ένα ακόμη σημάδι της αυξανόμενης απόστασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ένταση ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την αναμέτρηση με τη Χιρόνα, όπου οι άνθρωποι της Ρεάλ εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία, θεωρώντας ότι τα γεγονότα του αγώνα επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει το τελευταίο διάστημα. Στη Μαδρίτη εκτιμούν ότι κάθε νέα αγωνιστική προσθέτει λόγους δυσαρέσκειας, ενισχύοντας το ήδη τεταμένο κλίμα.

Το ρήγμα, μάλιστα, έγινε εμφανές και σε θεσμικό επίπεδο, σε πρόσφατο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Η παρουσία του προέδρου της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουθάν, δεν συνοδεύτηκε από την παραδοσιακή φιλοξενία δίπλα στη διοίκηση της Ρεάλ, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως σαφής ένδειξη ψυχρότητας στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης θεωρούν ότι η κατάσταση δύσκολα θα εξομαλυνθεί αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στο διαιτητικό σύστημα, με τη σχέση του συλλόγου με την Ομοσπονδία να βρίσκεται πλέον σε μία από τις πιο τεταμένες περιόδους των τελευταίων ετών.

