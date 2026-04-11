Πως η Σίτι μπορεί να… στείλει το πρωτάθλημα στη διαφορά τερμάτων

Αλλάζουν τα δεδομένα ως προς τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, μετά την ήττα της Άρσεναλ από την Μπόρνμουθ με 2-1, μέσα στο «Έμιρεϊτς». Τι ακριβώς ισχύει αυτήν την στιγμή και πώς η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να στείλει τη «μάχη» του τίτλου στη… διαφορά τερμάτων;

Ένα «σοκαριστικό» αποτέλεσμα έκανε την εμφάνισή του στην 32η αγωνιστική της Premier League, με την Άρσεναλ να ηττάται με 2-1 από την Μπόρνμουθ στο «Έμιρεϊτς» και τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι να διατηρείται στους εννέα βαθμούς.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν συγκεντρώσει, πλέον, 70 βαθμούς μετά από 32 ματς, την στιγμή που οι «πολίτες» έχουν 61 πόντους, έπειτα από 30 αναμετρήσεις.

Τι σημαίνει, για να το εξηγήσουμε απλά, η εν λόγω ήττα για την «οικονομία» του πρωταθλήματος; Πως αν η Μάντσεστερ Σίτι πάρει όλα τα παιχνίδια που της απομένουν να δώσει, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της άλλης εβδομάδας με την Άρσεναλ, και οι Λονδρέζοι κάνουν έναν πέντε στα έξι, τότε οι δύο ομάδες θα είναι ισόβαθμες στο φινάλε της σεζόν.

Δεν φαντάζει… απίθανο, αν η Σίτι κάνει το 2Χ2 στα ματς που έπονται, με Τσέλσι και Άρσεναλ. Συνεπώς, αν το 8Χ8 γίνει πραγματικότητα, η Σίτι θα φτάσει τους 85 βαθμούς και οι «κανονιέρηδες» θα έχουν ακριβώς την ίδια συγκομιδή βαθμών.

Εκεί, θα καθορίσει τον πρωταθλητή η διαφορά τερμάτων. Αυτήν την στιγμή, η Άρσεναλ βρίσκεται στο +38 και η Σίτι στο +32, με δύο ματς λιγότερα. Όλα είναι ανοιχτά…

