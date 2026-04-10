Ρόμπερτσον: Τέλος εποχής στη Λίβερπουλ

Ο Άντι Ρόμπερτσον αποχωρεί από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι μετά από εννέα χρόνια, με την ομάδα να το ανακοινώνει και να τον χαρακτηρίζει «θρύλο».

Μετά από εννέα εξαιρετικά επιτυχημένες σεζόν στο «Άνφιλντ», ο αρχηγός της εθνικής Σκωτίας, Άντι Ρόμπερτσον, αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, με τη λήξη του συμβολαίου του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ρόμπερτσον θα φύγει ως ένας αυθεντικός «θρύλος» του συλλόγου, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά η ομάδα, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών, μέσα από τις 373 συμμετοχές του μέχρι σήμερα.

Αποκτήθηκε από τη Χαλ το 2017 και έκτοτε κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Premier League, ένα Champions League, το FA Cup και δύο League Cups, ενώ πρόσθεσε επίσης στη συλλογή του το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το Σούπερ Καπ και το Community Shield.

Ωστόσο, το «αντίο» για την τεράστια προσφορά του Σκωτσέζου μπακ τίθενται προσωρινά σε… αναμονή, καθώς ο ίδιος παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην ολοκλήρωση της σεζόν 2025-26, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αγαπημένη του Λίβερπουλ.

