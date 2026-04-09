Έδωσε το σύνθημα για ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο ο Γιαμάλ: «Δεν έχει τελειώσει ακόμη...»

Ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε το σύνθημα για ανατροπή μετά την εντός έδρας ήττα της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο, τονίζοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε μεγάλη «ζημιά» στην Μπαρτσελόνα, καθώς τη νίκησε 2-0 στο «Καμπ Νου» και πήρε σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε έντονο «τρίτο ημίχρονο», με τους Καταλανούς να έχουν μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία, φτάνοντας μέχρι και σε καταγγελία προς τη UEFA ώστε να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.

Παρά τις συγκεκριμένες εξελίξεις, στην Μπαρτσελόνα στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στη ρεβάνς, εκφράζοντας την πίστη ότι η ανατροπή είναι εφικτή. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έδωσε το σύνθημα μέσω ποσταρίσματος στα social media.

«Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Θα τα δώσουμε όλα στον επαναληπτικό. Όλοι ενωμένοι, πάντα», έγραψε συγκεκριμένα ο Ισπανός εξτρέμ, που απείλησε πολλές φορές την εστία της Ατλέτικο αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο πρώτο παιχνίδι.

Ρομάριο: «Η Βραζιλία μπορεί να κατακτήσει το Μουντιάλ, με τον Αντσελότι αποκτήσαμε ξανά αυτοπεποίθηση»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν η σιγουριά του Μαρτίνς παρασύρει την ΑΕΛ...

ΑΕΛ

|

Category image

Γιακόβλιεβιτς: «Αθλητική και δυναμική ομάδα η Μπασκόνια»

EUROLEAGUE

|

Category image

Όλα στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ, θα ψάξει το θαύμα της πρόκρισης στη Φιλαδέλφεια

Ελλάδα

|

Category image

Καθάρισε την πρωτιά ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Έδωσε το σύνθημα για ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο ο Γιαμάλ: «Δεν έχει τελειώσει ακόμη...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ηχηρή» κίνηση με Γκαρνάτσο ψάχνει η Ρίβερ Πλέιτ – Το συζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρνητική η στάση της Αστυνομίας για «νεκρές» ζώνες στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Η κατάλληλη αντίδραση με… αστερίσκο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA από την Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία: «Απίστευτο ότι με VAR δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρήνος στον στίβο - Απεβίωσε ο Αντώνης Γεωργαλλίδης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στο στόχαστρο και των τριών «μεγάλων» του Μεξικού ο Αλμέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σύννεφα» για Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η οικονομική έκθεση της Πάφου: Έσοδα ρεκόρ, πωλήσεις ρεκόρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Νόιερ MVP των πρώτων προημιτελικών του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη