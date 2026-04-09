Έδωσε το σύνθημα για ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο ο Γιαμάλ: «Δεν έχει τελειώσει ακόμη...»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε μεγάλη «ζημιά» στην Μπαρτσελόνα, καθώς τη νίκησε 2-0 στο «Καμπ Νου» και πήρε σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε έντονο «τρίτο ημίχρονο», με τους Καταλανούς να έχουν μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία, φτάνοντας μέχρι και σε καταγγελία προς τη UEFA ώστε να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.

Παρά τις συγκεκριμένες εξελίξεις, στην Μπαρτσελόνα στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στη ρεβάνς, εκφράζοντας την πίστη ότι η ανατροπή είναι εφικτή. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έδωσε το σύνθημα μέσω ποσταρίσματος στα social media.

«Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Θα τα δώσουμε όλα στον επαναληπτικό. Όλοι ενωμένοι, πάντα», έγραψε συγκεκριμένα ο Ισπανός εξτρέμ, που απείλησε πολλές φορές την εστία της Ατλέτικο αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο πρώτο παιχνίδι.

