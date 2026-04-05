Αρτέτα: «Δική μου η ευθύνη-Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη»

Η Άρσεναλ μετά το Λιγκ Καπ έχασε και το Κύπελλο γνωρίζοντας αποκλεισμό-σοκ από την Σαουθάμπτον που παίζει στην Championship με 2-1. Ο Μίκελ Αρτέτα ανέλαβε την ευθύνη της ήττας και δεν θέλησε να κριτικάρει δημόσια τους παίκτες του.

«Η ομάδα είχε μερικές πολύ καλές στιγμές. Δεν αξιοποιήσαμε αυτές τις ευκαιρίες και ο τρόπος που δεχτήκαμε τα γκολ δεν είναι στο επίπεδο που έχουμε δείξει. Αυτός είναι ο λόγος που χάσαμε το παιχνίδι», τόνισε ο Βάσκος τεχνικός.

«Αγαπώ τους παίκτες μου, αυτό που έχουν κάνει εδώ και εννέα μήνες. Δεν πρόκειται να τους επικρίνω που έχασαν εδώ. Κάποιοι δεν χρειάστηκε να είναι εδώ σήμερα. Θα τους υπερασπιστώ περισσότερο από ποτέ. Αν κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, αυτός είμαι εγώ. Έχουμε την πιο όμορφη περίοδο μπροστά μας. Είναι μια δύσκολη στιγμή, ας σηκωθούμε στα πόδια μας και ας δείξουμε την αξία μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για παίκτες που λείπουν ή που είναι εδώ με προβλήματα. Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, ας αποδεχτούμε την κατάσταση, ας αντιδράσουμε εναντίον της και ας προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα», πρόσθεσε.