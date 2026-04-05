Ούτε φέτος Κύπελλο η Άρσεναλ, την πέταξε εκτός ημιτελικών η μαχητική Σαουθάμπτον

Η Άρσεναλ το πήγε στο… χαλαρό, άφησε ένα ολόκληρο ημίχρονο στη Σαουθάμπτον και τελικά έμεινε να διαγράφει και το Κύπελλο Αγγλίας, μετά το χαμένο Carabao Cup στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η Σαουθάμπτον πέταξε εκτός ημιτελικών του FA Cup τους «κανονιέρηδες» επικρατώντας 2-1 και έφτασε πλέον στα 15 ματς σε όλες τις διοργανώσεις δίχως ήττα, με 12 νίκες σε αυτό το διάστημα!

Οι «άγιοι» προηγήθηκαν με τον Στιούαρτ που ευνοήθηκε από το λάθος του Γουάιτ σε γέμισμα του Μπρι και νίκησε τον Κέπα για το 1-0 στο 35ο λεπτό.

Ο Γκιόκερες στο 68’ από γύρισμα του Χάβερτς που είχε φύγει στον χώρο από έξυπνη κάθετη του Γκάμπριελ ισοφάρισε 1-1.

Οι «κανονιέρηδες» είχαν τον απόλυτο έλεγχο, όμως μέτρησαν ελάχιστες πολύ καλές στιγμές και εν τέλει «χτυπήθηκαν» κόντρα στη ροή του αγώνα.

Ο Σαρλς στο 85’ από ασίστ του Φέλοους που έκανε τον Καλαφιόρι να… ψάχνεται, έγραψε το τελικό 2-1 και οδήγησε τη Σαουθάμπτον στα ημιτελικά του FA Cup μετά το 2021.