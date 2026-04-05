Ο Γιαμάλ δεν πανηγύρισε το γκολ νίκης της Μπαρτσελόνα με Ατλέτικο

Η Μπαρτσελόνα έκανε άλμα τίτλου με τη νίκη της στη Μαδρίτη απέναντι στην Ατλέτικο (1-2), αφού σε συνδυασμό με την ήττα της Ρεάλ στη Μαγιόρκα (2-1) ξέφυγε στο +7. Ο Λαμίν Γιαμάλ, πάντως, μόνο... πανηγυρική διάθεση δεν είχε μετά το γκολ νίκης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 87' και έφυγε με πολλά νεύρα για τα αποδυτήρια. Ο 18χρονος σούπερ σταρ απέφυγε την αγκαλιά του Χάνσι Φλικ δείχνοντας ενοχλημένος από κάτι.

«Δεν ξέρω, ήταν λίγο θυμωμένος. Είναι φυσιολογικό, τα έδωσε όλα και δεν κατάφερε να σκοράρει. Φυσικά είναι συναισθηματικό. Τώρα βρίσκεται στα αποδυτήρια και αισθάνεται καλύτερα. Δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι, τα έδωσε όλα», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός θέλοντας να υποβαθμίσει την αντίδραση του ποδοσφαιριστή του, που ήταν από τους κορυφαίους της «Μπάρτσα» κερδίζοντας και την αποβολή του Νίκο Γκονζάλες στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.