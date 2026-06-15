Η ΚΟΠ παρούσα στο FIFA Executive Football Summit 2026

Στις εργασίες του FIFA Executive Football Summit 2026 που διεξάγεται στο Μαϊάμι με την ευκαιρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συμμετείχε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της ΚΟΠ κ. Χάρη Λοϊζίδη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Φοίβο Βάκη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον του διεθνούς ποδοσφαίρου, τη διακυβέρνηση του αθλήματος, την ανάπτυξη των Ομοσπονδιών-μελών, καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η παρουσία της ΚΟΠ στο Summit εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς συμμετοχής της Ομοσπονδίας στις διεθνείς ποδοσφαιρικές διαδικασίες και της ενεργούς συμβολής της στον διάλογο για την εξέλιξη και την ενίσχυση του αθλήματος.

Η ΚΟΠ παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και συνεχίζει να συνεργάζεται με τη FIFA, την UEFA και τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες-μέλη, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού ποδοσφαίρου και τη διασφάλιση της προόδου του σε όλα τα επίπεδα.