ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ηγέτη τον Λαΐφη για τη νέα εποχή ο ΑΠΟΕΛ - Προ των πυλών ο νέος προπονητής

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Με ηγέτη τον Λαΐφη για τη νέα εποχή ο ΑΠΟΕΛ - Προ των πυλών ο νέος προπονητής

Θα βρίσκεται στους γαλαζοκιτρίνους, όχι μόνο στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά τουλάχιστον μέχρι και το 2029

Κόντρα στη φημολογία που τον ήθελε να αποχωρεί από τον Αρχάγγελο και να συνεχίζει σε άλλη κυπριακή ομάδα, ο Κωνσταντίνος Λαΐφης παραμένει στον ΑΠΟΕΛ και τη νέα χρονιά, κάνοντας κιόλας επέκταση του συμβολαίου του. Έτσι, θα βρίσκεται στους γαλαζοκιτρίνους, όχι μόνο στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά τουλάχιστον μέχρι και το 2029, όπως προβλέπεται από το νέο αναθεωρημένο συμβόλαιο το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η χθεσινή ημέρα ήταν και η τελευταία της προθεσμίας που είχε δοθεί στον Κύπριο διεθνή για να δώσει την απάντησή στην πρόταση που του είχε γίνει από τον ΑΠΟΕΛ, προκειμένου να γνωρίζουν οι ιθύνοντες της ομάδας πως προχωρούν τα επόμενα βήματα του προγραμματισμού. Εξάλλου, θεωρείται ένας βασικός παίκτης στο πλάνο της επόμενης χρονιάς, αφού θα αποτελούσε πληγή για τον ΑΠΟΕΛ ενδεχόμενη αποχώρηση, με δεδομένη την πρόθεση που έχει εξαγγελθεί για να βασιστεί η ομάδα της Λευκωσίας στο κυπριακό στοιχείο.

Μετά την εξέλιξη αυτή και την παραμονή του στον ΑΠΟΕΛ, μπήκε τέρμα και στην έντονη φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες και ήθελε τον Κωνσταντίνο Λαΐφη να αλλάζει ποδοσφαιρική στέγη εντός Κύπρου. Θυμίζουμε ότι ο παίκτης είχε δεχθεί έντονη πίεση από την ΑΕΚ, ενώ ενδιαφέρον επέδειξε και η Ομόνοια.

Ανακοινώνεται και ο προπονητής

Θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ για την έναρξη της συνεργασίας με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Με τον Ελλαδίτη τεχνικό υπάρχει συμφωνία, για συμβόλαιο δύο χρόνων, και θα επισημοποιηθεί με την κάθοδό του στην Κύπρο, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός της νέας εβδομάδας. Μετά την κατάληξη στο θέμα του προπονητή και με δεδομένο ότι ήδη έχει ανακοινωθεί ότι ο Ζήσης Βρύζας θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κινητοποίηση για πλήρωση και των άλλων σημαντικών πόστων.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ΚΟΠ παρούσα στο FIFA Executive Football Summit 2026

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νέα δεδομένα στην υπόθεση Αντετοκούνμπο μετά το τέλος των τελικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Ζαχαρίου η Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Με ηγέτη τον Λαΐφη για τη νέα εποχή ο ΑΠΟΕΛ - Προ των πυλών ο νέος προπονητής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Η μέθοδος Μοριγιάσου»: Το σουρεαλιστικό κόλπο του προπονητή της Ιαπωνίας για να δίνει οδηγίες

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε Φράγκο ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Πάμπος: «Ευχαριστώ τον ΑΠΟΕΛ αλλά επικεντρώνομαι στην προπονητική»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Φαβορί οι Χιτ για τον Γιάννη, δυνατά στο παιχνίδι και οι Σέλτικς»

NBA

|

Category image

Ο Κεντίρα επιστρέφει στην Ρεάλ ως βοηθός του Μουρίνιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι: Πρεμιέρα απέναντι στη… Σταχτοπούτα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης

World Cup 2026

|

Category image

Βέλγιο-Αίγυπτος: Το φαβορί του 7ου ομίλου κόντρα στον Σαλάχ και την παρέα του

World Cup 2026

|

Category image

«Σε προχωρημένο στάδιο του Λοντίγκιν στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Χρυσός» Αμάντ στο 90' για την Ακτή Ελεφαντοστού

World Cup 2026

|

Category image

Χαρακίρι για Ολλανδία, τσίμπησε βαθμό στο 89' η μαχητική Ιαπωνία!

World Cup 2026

|

Category image

Πάρτι της Σουηδίας κόντρα στην Τυνησία

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη