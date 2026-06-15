Με ηγέτη τον Λαΐφη για τη νέα εποχή ο ΑΠΟΕΛ - Προ των πυλών ο νέος προπονητής

Κόντρα στη φημολογία που τον ήθελε να αποχωρεί από τον Αρχάγγελο και να συνεχίζει σε άλλη κυπριακή ομάδα, ο Κωνσταντίνος Λαΐφης παραμένει στον ΑΠΟΕΛ και τη νέα χρονιά, κάνοντας κιόλας επέκταση του συμβολαίου του. Έτσι, θα βρίσκεται στους γαλαζοκιτρίνους, όχι μόνο στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά τουλάχιστον μέχρι και το 2029, όπως προβλέπεται από το νέο αναθεωρημένο συμβόλαιο το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η χθεσινή ημέρα ήταν και η τελευταία της προθεσμίας που είχε δοθεί στον Κύπριο διεθνή για να δώσει την απάντησή στην πρόταση που του είχε γίνει από τον ΑΠΟΕΛ, προκειμένου να γνωρίζουν οι ιθύνοντες της ομάδας πως προχωρούν τα επόμενα βήματα του προγραμματισμού. Εξάλλου, θεωρείται ένας βασικός παίκτης στο πλάνο της επόμενης χρονιάς, αφού θα αποτελούσε πληγή για τον ΑΠΟΕΛ ενδεχόμενη αποχώρηση, με δεδομένη την πρόθεση που έχει εξαγγελθεί για να βασιστεί η ομάδα της Λευκωσίας στο κυπριακό στοιχείο.

Μετά την εξέλιξη αυτή και την παραμονή του στον ΑΠΟΕΛ, μπήκε τέρμα και στην έντονη φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες και ήθελε τον Κωνσταντίνο Λαΐφη να αλλάζει ποδοσφαιρική στέγη εντός Κύπρου. Θυμίζουμε ότι ο παίκτης είχε δεχθεί έντονη πίεση από την ΑΕΚ, ενώ ενδιαφέρον επέδειξε και η Ομόνοια.

Ανακοινώνεται και ο προπονητής

Θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ για την έναρξη της συνεργασίας με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Με τον Ελλαδίτη τεχνικό υπάρχει συμφωνία, για συμβόλαιο δύο χρόνων, και θα επισημοποιηθεί με την κάθοδό του στην Κύπρο, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός της νέας εβδομάδας. Μετά την κατάληξη στο θέμα του προπονητή και με δεδομένο ότι ήδη έχει ανακοινωθεί ότι ο Ζήσης Βρύζας θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κινητοποίηση για πλήρωση και των άλλων σημαντικών πόστων.