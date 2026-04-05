ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αγκαλιά» με τον τίτλο η Μπαρτσελόνα με γκολ του Λεβαντόφσκι στο 87'

Ξέρανε την Ατλέτικο κι έφυγε με το τρίποντο από την Μαδρίτη

Η Μπαρτσελόνα πέτυχε μια τεράστια νίκη με 2-1 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την 30ή αγωνιστική της La Liga και, σε συνδυασμό με τη γκέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μαγιόρκα, ξέφυγε στο +7 από τη «Βασίλισσα», με μόλις οκτώ αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ στο 39’, όταν ο Τζουλιάνο Σιμεόνε βρήκε δίχτυα. Ωστόσο, η απάντηση της Μπαρτσελόνα ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα, ο Ράσφορντ εκμεταλλεύτηκε την ασταθή αντίδραση του Μούσο και έφερε το ματς στα ίσα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, οι «ροχιμπλάνκος» έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Νίκο Γκονζάλες. Παρ’ όλα αυτά, η Ατλέτικο παρουσίασε εξαιρετική αμυντική συνοχή στο δεύτερο μέρος, κρατώντας τη Μπαρτσελόνα μακριά από την εστία της για μεγάλο διάστημα.

Η λύση για τους Καταλανούς ήρθε στο 87’, όταν ο Ζοάο Κανσέλο βρήκε χώρο από τα αριστερά και επιχείρησε ένα δυνατό χαμηλό σουτ, το οποίο φαινόταν ελεγχόμενο για τον Μούσο.

Ωστόσο, ο Αργεντινός τερματοφύλακας έκανε δεύτερη λανθασμένη εκτίμηση στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει σωστά την μπάλα, η οποία κόντραρε στον Λεβαντόφσκι και κατέληξε στα δίχτυα.

Ένα γκολ ίσως… ανορθόδοξο, αλλά αρκετό για να χαρίσει στη Μπαρτσελόνα μια πολύτιμη νίκη που τη φέρνει πλέον αγκαλιά με τον τίτλο.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη