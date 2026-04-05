«Αγκαλιά» με τον τίτλο η Μπαρτσελόνα με γκολ του Λεβαντόφσκι στο 87'

Η Μπαρτσελόνα πέτυχε μια τεράστια νίκη με 2-1 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την 30ή αγωνιστική της La Liga και, σε συνδυασμό με τη γκέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μαγιόρκα, ξέφυγε στο +7 από τη «Βασίλισσα», με μόλις οκτώ αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ στο 39’, όταν ο Τζουλιάνο Σιμεόνε βρήκε δίχτυα. Ωστόσο, η απάντηση της Μπαρτσελόνα ήταν άμεση, καθώς τρία λεπτά αργότερα, ο Ράσφορντ εκμεταλλεύτηκε την ασταθή αντίδραση του Μούσο και έφερε το ματς στα ίσα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, οι «ροχιμπλάνκος» έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Νίκο Γκονζάλες. Παρ’ όλα αυτά, η Ατλέτικο παρουσίασε εξαιρετική αμυντική συνοχή στο δεύτερο μέρος, κρατώντας τη Μπαρτσελόνα μακριά από την εστία της για μεγάλο διάστημα.

Η λύση για τους Καταλανούς ήρθε στο 87’, όταν ο Ζοάο Κανσέλο βρήκε χώρο από τα αριστερά και επιχείρησε ένα δυνατό χαμηλό σουτ, το οποίο φαινόταν ελεγχόμενο για τον Μούσο.

Ωστόσο, ο Αργεντινός τερματοφύλακας έκανε δεύτερη λανθασμένη εκτίμηση στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει σωστά την μπάλα, η οποία κόντραρε στον Λεβαντόφσκι και κατέληξε στα δίχτυα.

Ένα γκολ ίσως… ανορθόδοξο, αλλά αρκετό για να χαρίσει στη Μπαρτσελόνα μια πολύτιμη νίκη που τη φέρνει πλέον αγκαλιά με τον τίτλο.