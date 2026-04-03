Εμπαπέ: «Ήθελα να σταματήσω από την εθνική Γαλλίας-Με έλεγαν μαϊμού για ένα χαμένο πέναλτι»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποκάλυψε πως είχε φτάσει στα πρόθυρα να σταματήσει να παίζει με το εθνόσημο της Γαλλίας, όταν μετά από ένα χαμένο πέναλτι και τον αποκλεισμό από την Ελβετία στο Euro του 2021 δέχτηκε επιθέσεις, ακόμη και ρατσιστικές, από συμπατριώτες του.

«Ήθελα να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Συνειδητοποίησα ότι είχα βάλει τη Γαλλία πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου, αλλά μόλις έχασα το πέναλτι, πολλοί άρχισαν να με αποκαλούν μαϊμού και να με προσβάλλουν. Και αναρωτήθηκα: αυτοί είναι οι άνθρωποι για τους οποίους αγωνίζομαι στο γήπεδο; Στις διακοπές μου αμέσως μετά ήμουν σαν ζωντανός νεκρός. Ήταν σαν να προσγειώθηκα απότομα στην πραγματικότητα, επειδή το πρώτο μου τουρνουά με τη Γαλλία ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, το κέρδισα, ήμουν κάτι σαν εθνικός ήρωας, ήμουν πολύ νέος. Και στο επόμενο τουρνουά, με βρίζανε κατάμουτρα. Είναι δύσκολο», τόνισε ο άσος της Ρεάλ.

«Πήγα στον πρόεδρο της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του είπα ευθέως ότι δεν ήθελα να παίξω ξανά για τη Γαλλία. Η απάντηση που μου έδωσε ήταν ‘Πιστεύεις πραγματικά ότι θα σε αφήσω να φύγεις από αυτό το γραφείο;’», πρόσθεσε.

Παράλληλα μίλησε για την απέχθειά του για τις συνεντεύξεις. «Έχω κουραστεί από τις συνεντεύξεις. Ο δημοσιογράφος είναι εκεί για να σε κάνει να πεις αυτά που δεν θέλεις να πεις και εσύ δεν θέλεις να πεις αυτά που θέλει να πεις. Είναι σαν αγώνας πυγμαχίας», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται για τη συμμετοχή του στα ανασταλτικά καθήκοντα των ομάδων του. «Είμαι ένας παίκτης που αμύνεται λίγο λιγότερο από τους άλλους, και μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι το κάνω λιγότερο, αλλά παρατηρώ ότι όταν το κάνω, επιδρά πραγματικά την ομάδα. Στη Ρεάλ, όταν το κάνω, μπορείς να δεις ότι όλοι οι άλλοι το κάνουν επίσης. Μου ασκούν κριτική γι' αυτό και δεν με ενοχλεί, γιατί είναι εποικοδομητική κριτική».

