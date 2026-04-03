Εμπαπέ: «Ήθελα να σταματήσω από την εθνική Γαλλίας-Με έλεγαν μαϊμού για ένα χαμένο πέναλτι»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποκάλυψε πως είχε φτάσει στα πρόθυρα να σταματήσει να παίζει με το εθνόσημο της Γαλλίας, όταν μετά από ένα χαμένο πέναλτι και τον αποκλεισμό από την Ελβετία στο Euro του 2021 δέχτηκε επιθέσεις, ακόμη και ρατσιστικές, από συμπατριώτες του.

«Ήθελα να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Συνειδητοποίησα ότι είχα βάλει τη Γαλλία πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου, αλλά μόλις έχασα το πέναλτι, πολλοί άρχισαν να με αποκαλούν μαϊμού και να με προσβάλλουν. Και αναρωτήθηκα: αυτοί είναι οι άνθρωποι για τους οποίους αγωνίζομαι στο γήπεδο; Στις διακοπές μου αμέσως μετά ήμουν σαν ζωντανός νεκρός. Ήταν σαν να προσγειώθηκα απότομα στην πραγματικότητα, επειδή το πρώτο μου τουρνουά με τη Γαλλία ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, το κέρδισα, ήμουν κάτι σαν εθνικός ήρωας, ήμουν πολύ νέος. Και στο επόμενο τουρνουά, με βρίζανε κατάμουτρα. Είναι δύσκολο», τόνισε ο άσος της Ρεάλ.

«Πήγα στον πρόεδρο της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του είπα ευθέως ότι δεν ήθελα να παίξω ξανά για τη Γαλλία. Η απάντηση που μου έδωσε ήταν ‘Πιστεύεις πραγματικά ότι θα σε αφήσω να φύγεις από αυτό το γραφείο;’», πρόσθεσε.

Παράλληλα μίλησε για την απέχθειά του για τις συνεντεύξεις. «Έχω κουραστεί από τις συνεντεύξεις. Ο δημοσιογράφος είναι εκεί για να σε κάνει να πεις αυτά που δεν θέλεις να πεις και εσύ δεν θέλεις να πεις αυτά που θέλει να πεις. Είναι σαν αγώνας πυγμαχίας», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται για τη συμμετοχή του στα ανασταλτικά καθήκοντα των ομάδων του. «Είμαι ένας παίκτης που αμύνεται λίγο λιγότερο από τους άλλους, και μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα. Είναι αλήθεια ότι το κάνω λιγότερο, αλλά παρατηρώ ότι όταν το κάνω, επιδρά πραγματικά την ομάδα. Στη Ρεάλ, όταν το κάνω, μπορείς να δεις ότι όλοι οι άλλοι το κάνουν επίσης. Μου ασκούν κριτική γι' αυτό και δεν με ενοχλεί, γιατί είναι εποικοδομητική κριτική».

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη