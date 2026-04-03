La Liga-30η αγωνιστική: Σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα σε Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα

Το μεγάλο ντέρμπι στη Μαδρίτη ανάμεσα σε Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής της La Liga, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο υποδέχεται την Έλτσε πριν την πρώτη μάχη με την ΑΕΚ.

Η διακοπή των εθνικών ομάδων αποτελεί παρελθόν και η δράση στο πρωτάθλημα της La Liga επιστρέφει με ένα μεγάλο ντέρμπι στη Μαδρίτη και συγκεκριμένα στο «Μετροπολιτάνο».

Η Ατλέτικο (4η με 57β.) υποδέχεται την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (73β.), η οποία είναι στο +4 από τη 2η Ρεάλ Μαδρίτης (69β.) και θέλει το διπλό για να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τέταρτη φορά φέτος, μετά την πρόκριση των «ροχιμπλάνκος στον τελικό του Copa Del Rey, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη (08/04, 22:00) θα ξανά συναντηθούν στο «Καμπ Νου» για το πρώτο μεταξύ τους ματς στα προημιτελικά του Champions League.

Από την άλλη, η «βασίλισσα» έχει εκτός έδρας αποστολή κόντρα Μαγιόρκα (18η, 28β.) που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού και ευελπιστεί η συμπολίτισσα Ατλέτικο να πάρει αποτέλεσμα στο ντέρμπι προκειμένου έτσι η Ρεάλ να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή, εφόσον βέβαια εκείνη πάρει το «τρίποντο».

Παράλληλα, τα μάτια της ΑΕΚ θα είναι καρφωμένα στο εντός έδρας παιχνίδι της Ράγιο Βαγιεκάνο (14η, 32β.) με την Έλτσε (17η, 29β.) αφού την ερχόμενη Πέμπτη (09/04, 19:45) η Ένωση ταξιδεύει στην Ισπανία για τον πρώτο αγώνα στο πλαίσιο των προημιτελικών του Conference League.

Το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/04)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Έλτσε (22:00)

Σάββατο (04/04)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λεβάντε (15:00)

Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης (17:15)

Αλαβές-Οσασούνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00)

Κυριακή (05/04)

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Βαλένθια-Θέλτα (17:15)

Οβιέδο-Σεβίλλη (19:30)

Μπέτις-Εσπανιόλ (22:00)

Δευτέρα (06/04)

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (31ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (10/04)

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα (22:00)

Σάββατο (11/04)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές (15:00)

Έλτσε-Βαλένθια (17:15)

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ (19:30)

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Κυριακή (12/04)

Οσασούνα-Μπέτις (15:00)

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο (17:15)

Θέλτα-Οβιέδο (19:30)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ (22:00)

Δευτέρα (13/04)

Λεβάντε-Χετάφε (22:00)

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

