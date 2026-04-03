Στο νοσοκομείο ο Χάμες Ροντρίγκες - Μεγάλη αγωνία στην Κολομβία

Μεγάλη αγωνία υπάρχει στη Κολομβία μετά το γεγονός ότι ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες, νοσηλεύεται εδώ και μέρες.

Ο Χάμες Ροντρίγκες μετακόμισε στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού τον Σεπτέμβριο του 2023 και αγωνίστηκε σε 23 αναμετρήσεις, μετρώντας πέντε γκολ και έξι ασίστ σε 1.528 λεπτά.

Ωστόσο, η θητεία του Κολομβιανού αστέρα στους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν ήταν ευχαριστημένοι από την εικόνα του 34χρονου επιτελικού χαφ τους τελευταίους μήνες. Πλέον, η Μινεσότα Γιουνάιτεντ αποτελεί τον έβδομο σταθμό του από το 2020 και έπειτα, σε μια περίοδο όπου η καριέρα του χαρακτηρίζεται από πολλές και σύντομες μετακινήσεις. Μετά τις λαμπρές του παρουσίες σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου, ο Κολομβιανός αγωνίστηκε σε Έβερτον, Αλ Ραγιάν, Ολυμπιακό, Σάο Πάουλο, Ράγιο Βαγιεκάνο και Κλαμπ Λεόν.

Ωστόσο, στην Κολομβία επικρατεί αγωνία με την κατάσταση της υγείας του, καθώς ο ίδιος νοσηλεύεται στη Μινεσότα μετά από σοβαρή αφυδάτωση, έπειτα από φιλικό αγώνα εναντίον της Γαλλίας την περασμένη Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κολομβίας.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έπαιξε 63 λεπτά στην ήττα της Κολομβίας με 3-1 από τη Γαλλία σε έναν αγώνα προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Λάντοβερ του Μέριλαντ.

«Έχει επιβεβαιωθεί, μετά από επικοινωνία με ένα ιατρικό κέντρο στην πολιτεία της Μινεσότα, ότι ο Χάμες βρίσκεται υπό επαγγελματική παρακολούθηση λόγω μιας μη αθλητικής ιατρικής πάθησης», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της. «Την επόμενη μέρα του αγώνα με τη Γαλλία, ο παίκτης παρουσίασε σοβαρή αφυδάτωση που απαιτούσε νοσηλεία τις τελευταίες 72 ώρες για προληπτική παρακολούθηση και παρακολούθηση της ανάρρωσής του».

Ο 34χρονος Ροντρίγκες εισήχθη στο νοσοκομείο κατά την επιστροφή του στη Μινεσότα από τις διεθνείς υποχρεώσεις, συνοδευόμενος από την ιατρική ομάδα της Μινεσότα για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Η Κολομβία διευκρίνισε αργότερα ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με προηγούμενους τραυματισμούς.

«Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτή η κατάσταση δεν σχετίζεται με μυοσκελετικούς τραυματισμούς ούτε με την ανάπτυξη των ποδοσφαιρικών του δραστηριοτήτων», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Ευτυχώς, η τρέχουσα ιατρική έκθεση δείχνει μια ευνοϊκή εξέλιξη και μια σταθερή βελτίωση».

Αν και δεν έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, αναμένεται ότι ο Χάμες θα συνεχίσει υπό ιατρική παρακολούθηση πριν επανέλθει στην προπόνησή του. Η ανάρρωσή του θα είναι καθοριστική για τις επερχόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της Κολομβίας.

