Ανακοίνωση ΚΟΑ για προστασία των αθλητών από τα υψηλά επίπεδα σκόνης
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για προστασία των αθλητών και αθλουμένων, συστήνει όπως αποφεύγεται εντελώς η άσκηση σε υπαίθριο χώρο λόγω των αυξημένων επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Ειδικότερα συστήνεται η διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις όπου η ωριαία συγκέντρωση σκόνης (PM10) υπερβαίνει τα 100 μg/m³ (πορτοκαλί ή κόκκινο επίπεδο).