Η Λειψία ζητάει 90 εκατ. ευρώ από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ για τον Ντιομαντέ

Ο Γιαν Ντιομαντέ έχει εντυπωσιάσει την φετινή σεζόν με την φανέλα της Λειψίας, μετρώντας 11 γκολ και 8 ασίστ σε 29 συμμετοχές με την γερμανική ομάδα, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από την Λίβερπουλ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσίευμα του «Sky Sports», η διοίκηση της Λειψίας είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο παραχώρησης του 18χρονου μεσοεπιθετικού, αρκεί να ικανοποιηθούν οι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις που έχει θέσει.

Συγκεκριμένα, οι Γερμανοί έχουν ορίσει την τιμή πώλησης του νεαρού μεσοεπιθετικού στα 90 εκατομμύρια ευρώ και το καλοκαίρι περιμένουν να καλυφθούν οι απαιτήσεις τους για να που το «ναι» στην μεταγραφή του Ντιομαντέ.

