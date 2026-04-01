Μέχρι το 2028 στην Άιντραχτ ο Γκέτσε

Ο άνθρωπος που είχε χαρίσει στη Γερμαναία το τρόπαιο του Μουντιάλ 2014, Μάριο Γκέτσε, επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης για δύο ακόμη χρόνια και συγκεκριμένα έως το 2028, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/4) ο σύλλογος της Bundesliga.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του κλαμπ το 2022, αφού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και στην Μπάγερν, με ένα πέρασμα και από την Αϊντχόφεν. Σε ηλικία μόλις 22 ετών έγινε ήρωας στην Γερμανία, καθώς ήταν εκείνος που σημείωσε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014 απέναντι στην Αργεντινή, στη διαδικασία της παράτασης, έχοντας περάσει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας.

Νικητής του «Golden Boy 2011», που απονέμεται στον καλύτερο νέο παίκτη της Ευρώπης, δεν είχε ποτέ την καριέρα που προβλεπόταν, είτε λόγω τραυματισμών, είτε άλλων προσωπικών προβλημάτων. Ο ίδιος, άλλωστε, παραδέχθηκε στο παρελθόν ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να διαχειριστεί τις τεράστιες προσδοκίες που δημιούργησε το κατόρθωμά του στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.

Στην Εθνική Γερμανίας μετρά 66 συμμετοχές με απολογισμό 17 γκολ, ενώ η τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο χρονολογείται από το 2023.