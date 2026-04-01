CIES: Οι πιο κερδοφόρες ακαδημίες ποδοσφαίρου στον κόσμο την τελευταία δεκαετία

Η Μπενφίκα είναι η ομάδα που έχει κερδίσει τα περισσότερα χρήματα  από μεταγραφές παικτών από την ακαδημία νέων τα δέκα τελευταία χρόνια, από κάθε άλλο σύλλογο στον κόσμο.

Αυτό αναφέρει η -540ή- εβδομαδιαία έκθεση του CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), που παρουσιάζει τους 100 συλλόγους παγκοσμίως που έχουν κερδίσει τα περισσότερα από τις μεταγραφές παικτών από τις ακαδημίες νέων τους (παίκτες πέρασαν τουλάχιστον τρεις σεζόν μεταξύ 15 και 21 ετών) τα τελευταία δέκα χρόνια. 

 Η Μπενφίκα εμφανίζει έσοδα 589 εκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται στην κατάταξη μπροστά από τον Άγιαξ (454 εκατομμύρια ευρώ) και την Τσέλσι (442 εκατομμύρια ευρώ), που κλείνει το βάθρο.

 Η πρώτη δεκάδα περιλαμβάνει επίσης δύο συλλόγους από τη γαλλική Ligue 1 (Λιόν/423 εκατομμύρια ευρώ και Μονακό/378), έναν άλλο πορτογαλικό σύλλογο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας/417), έναν άλλο αγγλικό (Μάντσεστερ Σίτι/404), καθώς και ομάδες από την Ισπανία (Ρεάλ Μαδρίτης/395), τη Βραζιλία (Παλμέιρας/356) και τη Γερμανία (Μπάγερ Λεβερκούζεν/339). 

 Συνολικά, 19 ομοσπονδίες εκπροσωπούνται από τουλάχιστον έναν σύλλογο στους 100 κορυφαίους, ενώ ανάμεσά τους δεν βρίσκεται κανένας από την Ελλάδα.

 Σχετικά με  μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Τσέλσι (366 εκατομμύρια ευρώ), μπροστά από τη Μάντσεστερ Σίτι (318 εκατομμύρια ευρώ). 

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

