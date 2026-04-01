ΒΙΝΤΕΟ: Με αυτή την τρομερή φάση προκρίθηκε στο Μουντιάλ η Σουηδία!

Με γκολ στο φινάλε, η Σουηδία πήρε μια επική πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ, επικρατώντας με 3-2 της Πολωνίας, μέσα σε πανζουρλισμό!

Στο 88ο λεπτό, με το σκορ στο 2-2 κι ενώ η Πολωνία έδειχνε να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης, οι Σουηδοί βρήκαν γκολ σε μία φάση διαρκείας.

Μετά από αλλεπάλληλα σουτ, ο Γκραμπάρα έκανε μία δύσκολη απόκρουση, η μπάλα προσέκρουσε στο δοκάρι, με τον Βίκτορ Γιόκερες να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το «φονικό» του ένστικτο μέσα στη περιοχή και να πετυχαίνει ίσως το πιο κρίσιμο (μέχρι το επόμενο) γκολ της καριέρας του με δυνατό πλασέ.

Ο Γκραμπάρα ήταν εξουδετερωμένος και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Στο γήπεδο επικράτησε, όπως είναι λογικό, πανζουρλισμός, με την Σουηδία να σφραγίζει με ένα γκολ - επιτομή στο ποδόσφαιρο, τη πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ.

Δείτε το γκολ:

athletiko.gr