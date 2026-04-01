Ντελίριο στο Κονγκό: Χιλιάδες στους δρόμους, χορεύοντας μέσα στη… θεομηνία

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έζησε μια από τις πιο εκρηκτικές νύχτες της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας της, μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ για πρώτη φορά έπειτα από 52 χρόνια. Ο Άξελ Τουανζέμπε έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκοράροντας στο 100' της παράτασης το γκολ που χάρισε το 1-0 επί της Τζαμάικα στο διηπειρωτικό μπαράζ στο Μεξικό και έστειλε τη χώρα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, όπου θα αντιμετωπίσει Πορτογαλία, Κολομβία και Ουζμπεκιστάν.

Στην Κινσάσα, η βροχή δεν στάθηκε εμπόδιο. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, χορεύοντας μέσα στα νερά, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας μέχρι το ξημέρωμα. Για έναν λαό που περίμενε μισό αιώνα, η πρόκριση αυτή μετατράπηκε σε αυθόρμητη γιορτή, με την πόλη να πάλλεται από ενθουσιασμό και περηφάνια.

🇨🇩 | Bajo la lluvia, los aficionados congoleños en Kinshasa celebran la clasificación de los Leopardos de la República Democrática del Congo al Mundial.pic.twitter.com/Zfc0xMGgUA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 1, 2026

ASÍ SE CELEBRÓ EL GOL DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO EN KINSHASA. LOCURA TOTAL 🔥🇨🇩🔥🇨🇩pic.twitter.com/RhlwVwe8aq — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) April 1, 2026

Así se festejó en la República Democrática del Congo el triunfo y la clasificación a la Copa del Mundo luego de ¡52 AÑOS!



Felicidad total bajo una lluvia torrencial.



Qué momento, esto es el fútbol. 🥹🇨🇩pic.twitter.com/UB1WrFA4CM — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 1, 2026

sport-fm.gr