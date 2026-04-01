ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γκραβίνα: Στήριξη σε Γκατούζο και «βόμβες» για τα άλλα αθλήματα στην Ιταλία

Ο Γκαμπριέλε Γκραβίνα στηρίζει τον Γκατούζο και προκαλεί αντιδράσεις με δηλώσεις για τα άλλα αθλήματα, τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι το μόνο επαγγελματικό.

Σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης για το ιταλικό ποδόσφαιρο, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIGC), Γκαμπριέλε Γκραβίνα, πήρε ξεκάθαρη θέση τόσο για το μέλλον του ομοσπονδιακού τεχνικού όσο και για την κατάσταση του αθλήματος στη χώρα.

Δίπλα στον Τζενάρο Γκατούζο, ο Γκραβίνα εμφανίστηκε κατηγορηματικός, ζητώντας την παραμονή του στον πάγκο της εθνικής ομάδας: «Του ζήτησα να μείνει, είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση με τους παίκτες και αυτό δεν πρέπει να χαθεί».

Ο πρόεδρος της FIGC αναφέρθηκε και στα σενάρια αποχώρησής του, ξεκαθαρίζοντας πως οι αποφάσεις θα ληφθούν θεσμικά: «Υπάρχει ομοσπονδιακό συμβούλιο και εκεί θα γίνουν οι αξιολογήσεις. Καταλαβαίνω τις φωνές για παραίτηση, αλλά οι αποφάσεις θα παρθούν εκεί που πρέπει».

Παράλληλα, στάθηκε στην ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς όμως να αποδεχθεί ότι το πρόβλημα περιορίζεται σε πρόσωπα, κάνοντας λόγο για συνολική κρίση που απαιτεί βαθύτερη προσέγγιση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή του για τις επιτυχίες της Ιταλίας σε άλλα αθλήματα: «Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό άθλημα. Τα άλλα είναι ερασιτεχνικά».

Με αυτή τη φράση, ο Γκραβίνα θέλησε να υπογραμμίσει τη διαφορετική δομή και τις συνθήκες λειτουργίας, ωστόσο η δήλωση άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετήθηκε και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος κάλεσε σε ψυχραιμία: «Πρέπει να μιλήσουμε με καθαρό μυαλό. Δεν πετύχαμε τον στόχο μας, αλλά δεν πρέπει να τα μηδενίσουμε όλα».

Ο επικεφαλής της αποστολής της εθνικής τόνισε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά το τέλος της σεζόν, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

