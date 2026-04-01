Γκραβίνα: Στήριξη σε Γκατούζο και «βόμβες» για τα άλλα αθλήματα στην Ιταλία

Σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης για το ιταλικό ποδόσφαιρο, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIGC), Γκαμπριέλε Γκραβίνα, πήρε ξεκάθαρη θέση τόσο για το μέλλον του ομοσπονδιακού τεχνικού όσο και για την κατάσταση του αθλήματος στη χώρα.

Δίπλα στον Τζενάρο Γκατούζο, ο Γκραβίνα εμφανίστηκε κατηγορηματικός, ζητώντας την παραμονή του στον πάγκο της εθνικής ομάδας: «Του ζήτησα να μείνει, είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση με τους παίκτες και αυτό δεν πρέπει να χαθεί».

Ο πρόεδρος της FIGC αναφέρθηκε και στα σενάρια αποχώρησής του, ξεκαθαρίζοντας πως οι αποφάσεις θα ληφθούν θεσμικά: «Υπάρχει ομοσπονδιακό συμβούλιο και εκεί θα γίνουν οι αξιολογήσεις. Καταλαβαίνω τις φωνές για παραίτηση, αλλά οι αποφάσεις θα παρθούν εκεί που πρέπει».

Παράλληλα, στάθηκε στην ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς όμως να αποδεχθεί ότι το πρόβλημα περιορίζεται σε πρόσωπα, κάνοντας λόγο για συνολική κρίση που απαιτεί βαθύτερη προσέγγιση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή του για τις επιτυχίες της Ιταλίας σε άλλα αθλήματα: «Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό άθλημα. Τα άλλα είναι ερασιτεχνικά».

Με αυτή τη φράση, ο Γκραβίνα θέλησε να υπογραμμίσει τη διαφορετική δομή και τις συνθήκες λειτουργίας, ωστόσο η δήλωση άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετήθηκε και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος κάλεσε σε ψυχραιμία: «Πρέπει να μιλήσουμε με καθαρό μυαλό. Δεν πετύχαμε τον στόχο μας, αλλά δεν πρέπει να τα μηδενίσουμε όλα».

Ο επικεφαλής της αποστολής της εθνικής τόνισε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά το τέλος της σεζόν, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

