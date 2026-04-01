Θρίαμβος του Ιράκ και πρόκριση στο Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1986!

Το Ιράκ επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, επικρατώντας 2-1 της Βολιβίας στο Μοντερέι και ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ιστορικές βραδιές στην ποδοσφαιρική του ιστορία! Η πρόκριση είναι η πρώτη από το 1986 και έρχεται στο τέλος μιας δύσκολης διαδρομής, κατά την οποία η εθνική ομάδα χρειάστηκε να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια λόγω της αστάθειας στην περιοχή, για να φτάσει ξανά στην κορυφή του ασιατικού ποδοσφαίρου.

Με τον Γκρέιαμ Άρνολντ στον πάγκο, το Ιράκ μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10', όταν ο Άλι Αλ?Χαμαντί σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Η Βολιβία απάντησε στο 38' με τον Μοϊσές Πανιαγουά, στέλνοντας τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια. Στο 54', στο Estadio BBVA, ο Αϊμέν Χουσεΐν ολοκλήρωσε μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια από ασίστ του Μάρκο Φάρτζι, πετυχαίνοντας το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και σφράγισε την ιστορική πρόκριση.Στα τελευταία λεπτά, το Ιράκ άντεξε την πίεση και με το τελευταίο σφύριγμα ξέσπασαν πανηγυρισμοί τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η συμμετοχή στο Μουντιάλ γίνεται πραγματικότητα μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Η ομάδα του Ιράκ θα συμμετάσχει στον Όμιλο Ι της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, μαζί με τη Γαλλία, τη Νορβηγία και τη Σενεγάλη.

Y con esto señores y señoras quedan listas todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026. 🏆 pic.twitter.com/69rjipLyEF — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 1, 2026

قشعريرة و عظمة للتاريخ يا عراق🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶يارب تكمل 😍😍😍🤍🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/2UyIaSZp2k — محمود (@MH_1902) April 1, 2026

sport-fm.gr