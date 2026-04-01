ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θρίαμβος του Ιράκ και πρόκριση στο Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1986!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μετά από 40 χρόνια αναμονής, το Ιράκ επιστρέφει σε Μουντιάλ, νικώντας 2-1 τη Βολιβία στο Μοντερέι και σφραγίζοντας μια ιστορική πρόκριση που προκάλεσε ξέσπασμα χαράς σε όλη τη χώρα.

Το Ιράκ επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, επικρατώντας 2-1 της Βολιβίας στο Μοντερέι και ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ιστορικές βραδιές στην ποδοσφαιρική του ιστορία! Η πρόκριση είναι η πρώτη από το 1986 και έρχεται στο τέλος μιας δύσκολης διαδρομής, κατά την οποία η εθνική ομάδα χρειάστηκε να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια λόγω της αστάθειας στην περιοχή, για να φτάσει ξανά στην κορυφή του ασιατικού ποδοσφαίρου.

Με τον Γκρέιαμ Άρνολντ στον πάγκο, το Ιράκ μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10', όταν ο Άλι Αλ?Χαμαντί σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Η Βολιβία απάντησε στο 38' με τον Μοϊσές Πανιαγουά, στέλνοντας τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια. Στο 54', στο Estadio BBVA, ο Αϊμέν Χουσεΐν ολοκλήρωσε μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια από ασίστ του Μάρκο Φάρτζι, πετυχαίνοντας το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και σφράγισε την ιστορική πρόκριση.Στα τελευταία λεπτά, το Ιράκ άντεξε την πίεση και με το τελευταίο σφύριγμα ξέσπασαν πανηγυρισμοί τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η συμμετοχή στο Μουντιάλ γίνεται πραγματικότητα μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Η ομάδα του Ιράκ θα συμμετάσχει στον Όμιλο Ι της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, μαζί με τη Γαλλία, τη Νορβηγία και τη Σενεγάλη.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η οργή για τη διαιτησία και η «απάντηση» Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αιχμηρή ανάρτηση Αντετοκούνμπο και απάντηση σε Μπακς: «Δεν έχω χάσει ούτε μια μέρα δουλειάς»

Ελλάδα

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Τέλος ο Μπερνάρντο Σίλβα το καλοκαίρι, ενημέρωσε τον σύλλογο ότι αποχωρεί

Ελλάδα

|

Category image

Ισοπαλία με χαρακτήρα και αντιφατικά συναισθήματα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η σεζόν καριέρας του Κοϊτά απογειώνει την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη