Έστειλε την Ιταλία… σπίτι της η Βοσνία και έφυγε για το Παγκόσμιο, πρόκριση και για την Τσεχία

Τσεχία και Βοσνία εξασφάλισαν θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αποκλείοντας Δανία και Ιταλία αντίστοιχα, μετά (και) τη διαδικασία των πέναλτι. Σοκαριστικός αποκλεισμός για τους Ιταλούς που έπαιζαν με 10 για 75 λεπτά.

Ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο θα χάσει η Ιταλία! Η «σκουάντρα ατζούρα» εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων στη Ζένιτσα και παρότι προηγήθηκε στο 15’ με τον Κεν, είδε τους Βόσνιους να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό τους πλεονέκτημα (κόκκινη Μπαστόνι στο 41’) ισοφαρίζοντας στο 79' με τον Ταμπάκοβιτς και «κλέβοντας» το εισιτήριο για τα τελικά της κορυφαίας διοργάνωσης στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 4-1!

Κάπως έτσι, η ομάδα του Γκατούζο απέτυχε ξανά και η τελευταία της συμμετοχή σε Μουντιάλ ήταν το 2014. Σε εκείνη τη διοργάνωση που είχε συμμετάσχει για μία και μοναδική φορά στην ιστορία της η Βοσνία, η οποία επιστρέψει στα… σαλόνια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου! Εκεί, όπου θα βρεθεί στον δεύτερο όμιλο και θα αντιμετωπίσει Καναδά, Κατάρ, Ελβετία.

Χορταστική ισοπαλία και... πέναλτι

Στο δεύτερο παιχνίδι που… άργησε να ολοκληρωθεί, οι Τσέχοι κατάφεραν να βάλουν τέλος στη μακρά απουσία τους από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 20 χρόνια και τέσσερις διοργανώσεις και παράλληλα, πέταξαν εκτός τους Δανούς (2-2 και 3-1 στα πέναλτι) που είχαν αρχίσει να… συνηθίζουν την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή!

Η Τσεχία θα κατάφερνε να βρεθεί στο πρώτο της Μουντιάλ έπειτα από εκείνο του 2006 και να βάλει stop στο σερί των Δανών που ήταν παρόντες σε τρίτο διαδοχικό παγκόσμιο τουρνουά.