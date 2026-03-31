Έκλεισαν θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σουηδία και Τουρκία

Μάλιστα οι Τούρκοι επιστρέφουν μετά από 24 χρόνια (!)

Μετά από 24 χρόνια η Τουρκία επιστρέφει σε καταληκτική φάση Μουντιάλ, ενώ ο Βίκτορ Γκιόκερες έστειλε τη Σουηδία στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, που θα διεξαχθεί από τις 11/6 έως τις 19/7 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. 

Η καλύτερη ομάδα ήταν αυτή που πήρε το «εισιτήριο» για να κυνηγήσει το... αμερικανικό όνειρο! Η Τουρκία μετά το 2002 και την τρίτη θέση που είχε πάρει στη διοργάνωση της Άπω Ανατολής, δεν είχε καταφέρει να βρεθεί ξανά σε τελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.

Μέχρι το βράδυ της 31ης Μαρτίου, όπου η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα πήρε το «διπλό» στην Πρίστινα επί του Κόσοβου με 1-0 και μετά από 24 χρόνια θα βρεθεί ξανά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μη επιτρέποντας στους γηπεδούχους να κάνουν μία ακόμη υπέρβαση και να βρεθούν σε μία τέτοια διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ιστορία τους.

Δύο λεπτά πριν από το 90' ο Βίκτορ Γκιόκερες «έγραψε» το τελικό 3-2 στο ματς της Σουηδίας με την Πολωνία στη Στοκχόλμη και παράλληλα έστειλε τους Σκανδιναβούς στους τελικούς του Μουντιάλ, μετά από ένα πραγματικό θρίλερ.

Δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ στο ματς, αλλά οι Πολωνοί «απάντησαν» ισάριθμες με τον σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, να ισοφαρίζει στο ξεκίνημα του β' μέρους σε 2-2. Κι ενώ όλα έδειχναν... παράταση, ο σέντερ φορ της Άρσεναλ κατάφερε στο 88' να στείλει την μπάλα στα δίχτυα μετά από ένα μπαράζ χαμένων ευκαιριών (και δοκάρι) των γηπεδούχων.  

 

 

 

