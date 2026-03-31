Τότεναμ: Ανακοίνωσε ζημιές 108,9 εκατ. ευρώ και χρέος 955,8 εκατ. ευρώ

Τότεναμ: Ανακοίνωσε ζημιές 108,9 εκατ. ευρώ και χρέος 955,8 εκατ. ευρώ

Ένας πιθανός υποβιβασμός θα είχε καταστροφικές οικονομικές συνέπειες

Η Τότεναμ ανακοίνωσε (31/3) ζημιές 108,9 εκατομμυρίων ευρώ για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ το καθαρό χρέος φτάνει τα 955,8 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η ζημία αντιπροσωπεύει αύξηση άνω του 260% σε σύγκριση με τα 30,2 εκατομμύρια ευρώ που καταγράφηκαν πριν από δύο χρόνια. 

Παρά τις αυξημένες ζημίες, τα συνολικά έσοδα του συλλόγου αυξήθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τα 650,1 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στην επιτυχία στο UEFA Europa League και την ισχυρή εμπορική απόδοση.

Τα έσοδα από εισιτήρια αυξήθηκαν στα 145,5 εκατομμύρια ευρώ (σε σύγκριση με 121,6 εκατομμύρια το 2024), ενώ τα χρηματικά έπαθλα της UEFA απέδωσαν 39,9 εκατομμύρια, ένα σημαντικό ποσό σε σύγκριση με το 1,5 εκατομμύριο του προηγούμενου έτους, κατά το οποίο ο σύλλογος δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα εμπορικά έσοδα και άλλες πηγές εσόδων, όπως οι εκδηλώσεις σταδίων και οι χορηγίες, αυξήθηκαν στα 318 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, τα έσοδα από την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης υπέστησαν απότομη πτώση 23%, φτάνοντας στα 146,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 15%, στα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας πιθανός υποβιβασμός θα είχε καταστροφικές οικονομικές συνέπειες.

