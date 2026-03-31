Λευκός καπνός στην Τότεναμ: Στους «spurs» μέχρι το 2031 ο Ντε Τζέρμπι

Οι διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι κατέλεξαν τελικώς σε... γάμο!

Το απόγευμα της Τρίτης (31/03) η διοίκηση των «spurs» ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 46χρονο Ιταλό τεχνικό, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Πλέον, ο μέχρι πρότινος τεχνικός της Μαρσέιγ καλείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βγάλει τον σύλλογο του Λονδίνου από τη δύσκολη βαθμολογική θέση στην οποία έχει περιέλθει και να τον οδηγήσει στην παραμονή της στην Premier League.

Άλλωστε, ο Ντε Τζέρμπι είναι άριστος γνώστης του βρετανικού πρωταθλήματος, αφού τη διετία 2022-24 είχε εργαστεί με επιτυχία στον πάγκο της Μπράιτον.

