Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε (31/3) ότι το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τη δήλωση έκανε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) κατά τη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα μεταξύ του Ιράν με την Κόστα Ρίκα στην Αττάλεια της Τουρκίας.

«Το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαστε εδώ γι' αυτό. Είμαστε χαρούμενοι επειδή είναι μια πολύ, πολύ δυνατή ομάδα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος» δήλωσε ο Ινφαντίνο στο ημίχρονο, διαβεβαιώνοντας την παρουσία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Και πρόσθεσε:«Οι αγώνες θα γίνουν εκεί που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με την κλήρωση».

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ιράν πρόκειται να παίξει τους αγώνες του πρώτου γύρου στις ΗΠΑ, οι οποίες συνδιοργανώνουν το τουρνουά με το Μεξικό και τον Καναδά. Θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άν τζελες και την Αίγυπτο στο Σιάτλ.