Premier League: Από τον Τούντορ στον Αλαρντάις και τα 34 χρόνια

Οι αριθμοί είναι σκληροί για τον Ιγκόρ Τούντορ. Ο Κροάτης προπονητής προσελήφθηκε από την Τότεναμ μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ για να επαναφέρει τις... ρυθμίσεις της αγγλικής ομάδας. Αντ' αυτού, άντεξε μόνο 43 ημέρες, δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και μάζεψε έναν μόνο βαθμό κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο Τούντορ είναι μόλις ο 13ος μόνιμος ή προσωρινός προπονητής που άντεξε λιγότερο από 100 ημέρες στον πάγκο μιας ομάδας της Premier League από την έναρξη της διοργάνωσης το 1992, όπως αναφέρει η βρετανική εταιρεία αναλύσεων, Opta. Ευτυχώς γι' αυτόν, δεν διεκδικεί ακριβώς τον τίτλο της συντομότερης θητείας στην ιστορία της Premier League.

Αυτή ανήκει στον Σαμ Άλαρνταϊς, ο οποίος άντεξε μόνο 30 ημέρες στη Λιντς μετά από μια αποτυχημένη αποστολή διάσωσης στο Γιορκσάιρ κατά τη διάρκεια της τελευταίας στιγμής της σεζόν 2022-23.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, άντεξε μόλις 39 ημέρες νωρίτερα αυτή τη σεζόν στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Λες Ριντ διορίστηκε προπονητής της Τσάρλτον τον Νοέμβριο του 2006, παρά το γεγονός ότι δεν είχε προπονήσει ποτέ επαγγελματική ομάδα στο παρελθόν. Τέσσερις βαθμοί σε επτά αγώνες της Premier League και ένας ντροπιαστικός αποκλεισμός από το League Cup από την ομάδα τέταρτης κατηγορίας, Γουίκομπ , ήταν αρκετοί για να χωρίσουν οι δρόμοι τους μετά από μόλις 40 ημέρες.

Αυτή του Τούντορ, είναι η τέταρτη συντομότερη θητεία στην Premier League όλων των εποχών μεταξύ μόνιμων ή προσωρινών προπονητών, ενώ την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει ο Χάβι Γκαρθία με 69 ημέρες στη Λιντς.

Από τους 23 προπονητές που έχουν διαχειριστεί τουλάχιστον δύο αγώνες της Premier League με την Τότεναμ, ο Τούντορ είναι ο μόνος που δεν κατέγραψε ούτε μία νίκη.