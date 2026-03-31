ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της Νάπολι ο Λουκάκου και τον περιμένει τιμωρία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αδικαιολόγητα απών από τη σημερινή προπόνηση (31/3) της Νάπολι ήταν ο Ρομέλου Λουκάκου - Η ανακοίνωση του ιταλικού συλλόγου.

Ο Ρομέλου Λουκάκου έκανε τις απειλές του πράξη και δεν ανταποκρίθηκε στο τελεσίγραφο της Νάπολι που έλεγε πως πρέπει να βρίσκεται στο προπονητικό της ομάδας μέχρι την Τρίτη 31/3.

Ο Βέλγος επιθετικός σε συνεντεύξεις του είχε αναφέρει πως επιθυμεί την παραμονή του στην χώρα για το το διάστημα της αποθεραπείας με τον ιταλικό σύλλογο να βγάζει ανακοίνωση για την απουσία του και να φωτογραφίζει πειθαρχικές κυρώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νάπολι: 

«Η Νάπολι ανακοινώνει ότι ο Ρομέλου Λουκάκου δεν ανταποκρίθηκε στο σημερινό κάλεσμα για επανέναρξη των προπονήσεων. Ο σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εάν θα λάβει τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα, καθώς και εάν θα συνεχίσει τη δραστηριότητα του παίκτη στην ομάδα σε μόνιμη βάση»

Ο κίνδυνος του Λουκάκου

Με το συμβόλαιο του Βέλγου να λήγει το επόμενο καλοκαίρι και τις σχέσεις με την Νάπολι να φτάνουν στα άκρα ο διεθνής επιθετικός είναι αντιμέτωπος με έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο. Η ιταλική ομάδα είναι διατεθειμένη να βάλει στον «πάγο» τον ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, κάτι που ίσως επηρεάσει την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μένει να δούμε αν η ρήξη θα είναι οριστική ή ο Λουκάκου θα κάνει βήμα πίσω. 

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

