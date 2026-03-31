Συγκλονίζει ο Νεϊμάρ: «Υποφέρω, πονάω και κλαίω - Δεν είχα κανονική παιδική ζωή»

Ο Νεϊμάρ μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που βιώνει, με φόντο την αβέβαιη συμμετοχή του στο Μουντιάλ του 2026.

Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας μπαίνει στην τελική ευθεία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έρχεται το καλοκαίρι και θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, με το θέμα συζήτησης των τελευταίων μηνών να μην είναι άλλο από το αν ο Νεϊμάρ θα μπει στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας βιώνει μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, καθώς οι τραυματισμοί σε συνδυασμό με την έντονη ψυχολογική επιβάρυνση έχουν επηρεάσει σημαντικά την κατάστασή του ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Μέσα από τη μίνι σειρά του στο YouTube, ο Νεϊμάρ άνοιξε την καρδιά του για όσα αντιμετωπίζει, εξηγώντας αρχικά την απουσία του από πρόσφατο παιχνίδι:

«Ένιωσα έναν πόνο στον οπίσθιο μηριαίο και προτιμήσαμε να μην ρισκάρουμε. Δεν μπορώ να παίζω όταν δεν είμαι στο 100%», εξήγησε. Ωστόσο, αυτό που συγκλόνισε περισσότερο ήταν η προσωπική του εξομολόγηση:

«Υποφέρω, πονάω, ξυπνάω με κακή διάθεση, κλαίω, θυμώνω… είμαι άνθρωπος».

Ο Βραζιλιάνος σταρ αναφέρθηκε και στα πρώτα του βήματα, μιλώντας για τις θυσίες που έκανε από μικρός για να φτάσει στην κορυφή:

«Δεν είχα κανονική παιδική ζωή. Δεν έβγαινα, δεν διασκέδαζα όπως οι φίλοι μου. Αλλά ήξερα γιατί το έκανα».

