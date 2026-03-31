Σκάνδαλο στην Αργεντινή: Σοβαρές κατηγορίες κατά του προέδρου της ομοσπονδίας

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση στο Μπουένος Άιρες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία φέρεται να οφείλει πάνω από 19 δισεκατομμύρια πέσος (περίπου 12,3 εκατ. ευρώ), που σχετίζονται με απλήρωτες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων δύο ετών. Ως συνέπεια, επιβλήθηκε δέσμευση ποσών από τα ταμεία της, ενώ τόσο ο Τάπια όσο και άλλα στελέχη αντιμετωπίζουν περιοριστικά μέτρα.

Η υπόθεση αφορά τη διαχείριση χρημάτων που παρακρατούνταν από μισθούς παικτών και εργαζομένων για φόρους και εισφορές, τα οποία –σύμφωνα με τις κατηγορίες– δεν αποδίδονταν εγκαίρως στο κράτος, αλλά παρέμεναν στα ταμεία της ομοσπονδίας.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που επιβλήθηκε στον Τάπια, γεγονός που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός της αποστολής της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιήθηκαν, αν και με καθυστέρηση.

