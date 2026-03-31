Σκάνδαλο στην Αργεντινή: Σοβαρές κατηγορίες κατά του προέδρου της ομοσπονδίας

Λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το ποδόσφαιρο της Αργεντινής βρίσκεται στο επίκεντρο κρίσης, καθώς ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τάπια, κατηγορείται για σοβαρές οικονομικές παρατυπίες.

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση στο Μπουένος Άιρες, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία φέρεται να οφείλει πάνω από 19 δισεκατομμύρια πέσος (περίπου 12,3 εκατ. ευρώ), που σχετίζονται με απλήρωτες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων δύο ετών. Ως συνέπεια, επιβλήθηκε δέσμευση ποσών από τα ταμεία της, ενώ τόσο ο Τάπια όσο και άλλα στελέχη αντιμετωπίζουν περιοριστικά μέτρα.

Η υπόθεση αφορά τη διαχείριση χρημάτων που παρακρατούνταν από μισθούς παικτών και εργαζομένων για φόρους και εισφορές, τα οποία –σύμφωνα με τις κατηγορίες– δεν αποδίδονταν εγκαίρως στο κράτος, αλλά παρέμεναν στα ταμεία της ομοσπονδίας.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που επιβλήθηκε στον Τάπια, γεγονός που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός της αποστολής της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιήθηκαν, αν και με καθυστέρηση.

Αποδυναμώνεται μεν, υπάρχουν επιλογές δε

ΑΕΛ

|

Category image

Επιστροφή στο «πράσινο» ηφαίστειο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μετά το Πάσχα η επιστροφή Λαΐφη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σημαντικά τα μικρά, σημαντικότερα τα μεγάλα πορτοφόλια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Πολονάρα μετά την μάχη με την λευχαιμία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ευχές στον Φώτη Κίτσο από την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκάνδαλο στην Αργεντινή: Σοβαρές κατηγορίες κατά του προέδρου της ομοσπονδίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Έσπασε» το φράγμα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντούσαν Κέρκεζ: Το ματς που του άλλαξε τη φιλοσοφία, το στιλ παιχνιδιού και ο... Ομπράντοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Εισβολή στο Βαγιέκας!»

Ελλάδα

|

Category image

Νεότερο: Αυτοί θέλουν να αναλάβουν την ΕΝΠ!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Τελειώνει» του Νατέλ - Πάνω από 400.000 ευρώ η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Σημαντική εξέλιξη στην ΕΝΠ: Ομάδα εθελοντών ενδιαφέρεται να αναλάβει!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ για Πορτοκαλί: «Μια πράξη πραγματικής ανιδιοτέλειας»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ματσάρα στο «Αφροδίτη» με φόντο τον τελικό

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

