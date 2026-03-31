O Μαμαρντασβίλι θέλει να φύγει από την Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ αποφάσισε τελικά να μην παραχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι τον Άλισον Μπέκερ, μολονότι φέροταν πως είναι είναι προβληματισμένη από τη συχνότητα των τραυματισμών του Βραζιλιάνου διεθνή τερματοφύλακα.

Για το λόγο αυτό ενεργοποίησε τη ρήτρα στο συμβόλαιο του για την αυτόματη επέκταση της συνεργασίας τους για ένα επιπλέον χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μετά την απόφαση αυτή για την παραμονή του 33χρονου διεθνή γκολκίπερ ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι φέρεται απογοητευμένος και σκέφτεται να ζητήσει μεταγραφή το καλοκαίρι, ώστε να παίξει έστω και ως δανεικός σε άλλη ομάδα, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «TEAMtalk».

Ο Γεωργιανός διεθνής γκολκίπερ δεν θέλει να περάσει και την επόμενη σεζόν στον πάγκο των «κόκκινων» και για αυτόν τον λόγο ψάχνεται για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

sdna.gr