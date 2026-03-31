Γκατούζο: «Αν είσαι στο ποδόσφαιρο και δεν ζεις για τέτοια παιχνίδια, τότε καλύτερα να πας σπίτι σου»

Αναλυτικά όσα είπε:

«Όλοι όσοι είναι στο ποδόσφαιρο, ζουν για παιχνίδια σαν αυτό. Προσωπικά, νιώθω την πίεση και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Αν δεν νιώθεις έτσι, πρέπει να κρεμάσεις τα παπούτσια σου ή να πας σπίτι σου, αν είσαι προπονητής.

Γνωρίζουμε πόσο μεγάλο είναι διακύβευμα, με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάει στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ, αλλά πρέπει να κρατήσουμε όλη αυτή την ενέργεια για το γήπεδο και να μην τη σπαταλήσουμε εκ των προτέρων.

Τους τελευταίους επτά μήνες, η ομάδα έχει βελτιωθεί πολύ. Μπορεί να μην παίζουμε ιδιαίτερα όμορφα, αλλά είναι αυτό είναι εντάξει. Η ιστορία μας λέει ότι με τη νοοτροπία, την πείνα και την ικανότητα να υποφέρουμε μέσα από δυσκολίες, καταφέραμε να πετύχουμε εκπληκτικά και εντελώς απροσδόκητα πράγματα, φορώντας αυτό τη φανέλα».

