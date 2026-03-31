ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκατούζο: «Αν είσαι στο ποδόσφαιρο και δεν ζεις για τέτοια παιχνίδια, τότε καλύτερα να πας σπίτι σου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούζο, μιλώντας για τον τελικό με την Βοσνία, που θα κρίνει το εισιτήριο για το Mundial 2026, τόνισε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές ζουν για τέτοια ματς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Όλοι όσοι είναι στο ποδόσφαιρο, ζουν για παιχνίδια σαν αυτό. Προσωπικά, νιώθω την πίεση και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Αν δεν νιώθεις έτσι, πρέπει να κρεμάσεις τα παπούτσια σου ή να πας σπίτι σου, αν είσαι προπονητής.

Γνωρίζουμε πόσο μεγάλο είναι διακύβευμα, με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάει στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ, αλλά πρέπει να κρατήσουμε όλη αυτή την ενέργεια για το γήπεδο και να μην τη σπαταλήσουμε εκ των προτέρων.

Τους τελευταίους επτά μήνες, η ομάδα έχει βελτιωθεί πολύ. Μπορεί να μην παίζουμε ιδιαίτερα όμορφα, αλλά είναι αυτό είναι εντάξει. Η ιστορία μας λέει ότι με τη νοοτροπία, την πείνα και την ικανότητα να υποφέρουμε μέσα από δυσκολίες, καταφέραμε να πετύχουμε εκπληκτικά και εντελώς απροσδόκητα πράγματα, φορώντας αυτό τη φανέλα».

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

