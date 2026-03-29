Τρομερά πράγματα στην Άρσεναλ, φεύγει και ο Θουμπιμέντι από την Ισπανία

Απίστευτα πράγματα με τους παίκτες της Άρσεναλ! Οι περισσότεροι υπό «κανονικές συνθήκες» θα έπρεπε να είναι στις εθνικές τους ομάδες για τη «διακοπή».

Ωστόσο, ο ένας μετά τον άλλο επιστρέφει στην Αγγλία, έχοντας προβλήματα τραυματισμών, όπως αναφέρουν πολλά ΜΜΕ!

Όμως, υπάρχει μία «θεωρία» που μεταδίδει ότι οι «κανονιέρηδες» επιθυμούν να κρατήσουν «φρέσκους» τους παίκτες τους, χωρίς να επιβαρυνθούν και ιδιαίτερα σε φιλικές αναμετρήσεις.

Ο Μάρτιν Θουμπιμέντι έγινε ο 11ος ποδοσφαιριστής που «άφησε» την εθνική του και πάει πίσω στο Λονδίνο με τις απόψεις να είναι... μοιρασμένες.

H επίσημη ενημέρωση της πατρίδας του αναφέρει πως έχει ενοχλήσεις στο γόνατο, ενώ πολλά δημοσιεύματα «μιλούν» για «fake injury», ώστε να μην επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο!

Ποια είναι η αλήθεια κανείς δεν τη γνωρίζει, όμως αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες με τους παίκτες της Άρσεναλ δύσκολα το έχουμε... συναντήσει!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ισπανίας:

«Ο Μάρτιν Θουμπιμέντι έφυγε από την προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας λόγω ενοχλήσεων στο δεξί του γόνατο. Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος και να προστατευθεί η υγεία του παίκτη, έχει απομακρυνθεί από την ομάδα. Το ιατρικό επιτελείο της Άρσεναλ έχει ενημερωθεί για την κατάσταση».

