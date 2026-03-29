ΜΜΕ Πορτογαλίας: «Εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησης του Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ»

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει τεθεί νοκ άουτ από τις αρχές Νοεμβρίου από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Σπόρτινγκ λόγω τραυματισμού με την “Record” να αναφέρει πως είναι κάτι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος χειρουργείου. Με τον τραυματισμό του Έλληνα επιθετικού αυξάνονται και οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον του στην Primeira Liga.

Πιο συγκεκριμένα η ιστοσελίδα “Leonino.pt” βάζει τον παίκτη στη λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών της Σπόρτινγκ και αναφέρει πως η διοίκηση του πορτογαλικού συλλόγου εμφανίζεται πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης του, έπειτα από τους τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει, και μάλιστα μέσα στην προσεχή μεταγραφική περίοδο.

Με δεδομένο πως το 2025 η ομάδα έκανε μία σημαντική επένδυση βγάζοντας από τα ταμεία της 22 εκατομμύρια ευρώ (συν 3 με τη μορφή μπόνους) για να υπογράψει τον 26χρονο στράικερ του Παναθηναϊκού, η Leonino αναφέρει πως μια ενδεχόμενη παραχώρηση του παίκτη θα γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση πως θα πέσει στο τραπέζι μια αξιόλογη οικονομική πρόταση.

