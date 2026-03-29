Εγινε κι αυτό - Βέλγιο και ΗΠΑ φόρεσαν σχεδόν ίδιες φανέλες και δεν ξεχώριζαν μεταξύ τους

Η ήττα της εθνικής ομάδας ανδρών των ΗΠΑ με 5-2 από το Βέλγιο έφερε μια απροσδόκητη πρόκληση για τους οπαδούς που παρακολουθούσαν στο στάδιο και στην τηλεόραση – και τους ίδιους τους παίκτες – λόγω μιας χρωματικής σύγκρουσης μεταξύ των φανελών των δύο ομάδων.

Δεν μπορούσες να καταλάβεις ποια ομάδα ήταν ποια στο γήπεδο λόγω των παρόμοιων χρωμάτων φανέλας μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό έκανε την παρακολούθηση του αγώνα δύσκολη - είτε παρακολουθούσες από το σπίτι στην τηλεόραση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κρίστιαν Πούλισιτς, εξέφρασε τον προβληματισμό του: «Ήταν πολύ δύσκολο», είπε ο σταρ των ΗΠΑ, στη μικτή ζώνη μετά τον αγώνα. Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός, σημείωσε επίσης ότι το θέμα με τη φανέλα του αγώνα «δεν ήταν καθόλου δικαιολογία, επειδή και οι δύο ομάδες το αντιμετωπίζουν. Αλλά αυτό ήταν λίγο περίεργο. Ήταν κάπως περίεργο. Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν το είχα καταλάβει μέχρι να βγάλουμε τις μπλούζες της προθέρμανσης και να το δω, και τότε όλοι ξαφνιάστηκαν λίγο».

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά μετά το φινάλε της αναμέτρησης, καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε εφεδρικές εναλλακτικές φανέλες για να μπορέσει να αλλάξει την εμφάνιση μετά την έναρξη του αγώνα και την έναρξη του αγώνα. Υπήρξε μια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο όπου η ομάδα των ΗΠΑ αξιολόγησε εάν θα ήταν δυνατό να ανακτήσει εναλλακτικές φανέλες από το ξενοδοχείο της ομάδας, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό ή ρεαλιστικό εντός του χρονικού πλαισίου.

Το Βέλγιο αγωνίστηκε με τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση, η οποία είναι σε πολυχρωμία με ανοιχτό γαλάζιο ως βασικό χρώμα, ενώ περιλαμβάνει και ροζ μοτίβα με μαύρες λεπτομέρειες. Κατά την παράταξη των δύο ομάδων για τη σέντρα, πολλοί από όσους βρίσκονταν στο γήπεδο διαπίστωσαν αμέσως ότι οι δύο εμφανίσεις ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουν μεταξύ τους. Καθώς οι παίκτες απλώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, η κατάσταση βελτιώθηκε ελαφρώς, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα εμφανές στις στατικές φάσεις, όπου οι ποδοσφαιριστές συγκεντρώνονταν σε μικρό χώρο.

Από την άλλη, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ αγωνίστηκε με μπλε σορτσάκι, κάτι που αποτελούσε έναν τρόπο διαφοροποίησης από το λευκό σορτσάκι του Βελγίου, ωστόσο η συνολική εικόνα παρέμεινε μπερδεμένη.

