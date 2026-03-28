Ο Σαλάχ και ο τοίχος των κατορθωμάτων του...

Ο Μο Σαλάχ στο φινάλε της σεζόν θα ρίξει τους τίτλους τέλους της θητείας του στη Λίβερπουλ έπειτα από 9 χρόνια και φαίνεται πως ήδη προσπαθεί να μπει σε διαδικασία να... αποδεχθεί την απόφαση που πήρε.

Ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες πως στο φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου θα υφίσταται μόνο ως οπαδός των «κόκκινων» κι όχι ως ποδοσφαιριστής, αλλά προφανώς και είναι δύσκολο ακόμα να το αντιληφθεί.

Με νέα φωτογραφία που ανήρτησε στα social media το μεσημέρι του Σαββάτου, έδειξε πως προσπαθεί να ξαναθυμηθεί όλα όσα έχει περάσει με την κόκκινη φανέλα.

Έτσι, στάθηκε με τεράστια νοσταλγία μπροστά στον τοίχο των κατορθωμάτων και των διακρίσεών του, ώστε να προλάβει τον χρόνο που έχει μπροστά του μέχρι τον αποχαιρετισμό…

sport-fm.gr