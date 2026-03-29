Από τη δόξα των γηπέδων στη φυλακή - Πώς ο Ροναλντίνιο κατέληξε με 6 ευρώ στον λογαριασμό του

Από τη δόξα των γηπέδων στη φυλακή - Πώς ο Ροναλντίνιο κατέληξε με 6 ευρώ στον λογαριασμό του

Η ιστορία για τον... κατήφορο του Ροναλντίνιο, ο οποίος μεγαλούργησε στα γήπεδα, αλλά κατέληξε στη φυλακή.

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ροναλντίνιο κέρδισε μυθικά χρήματα κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, σταμάτησε να μετράει το εισόδημά του όταν έφτασε το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακόμα πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι κάποια στιγμή είχε μόνο 6 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του!

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα, αλλά και όχι μόνο αυτοί, θυμούνται ακόμα την ιδιοφυΐα ενός από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία. Ωστόσο, ο Ροναλντίνιο ήταν επίσης γνωστός για την αγάπη του για τα πάρτι και την αχαλίνωτη αναψυχή, με τα ξεσπάσματα του διάσημου Βραζιλιάνου να επισκιάζουν συχνά τις επιδόσεις του στο γήπεδο.

Μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης, αντιμετώπιζε όλο και περισσότερα προβλήματα.

Όλα άρχισαν με ένα πρόστιμο που του επέβαλαν οι αρχές στην πατρίδα του, ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ, για την παράνομη κατασκευή μιας προβλήτας αλιείας στον ποταμό Γκουάιμπα σε μια προστατευόμενη φυσική περιοχή. Δεδομένου ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής δεν ήταν διατεθειμένος να καταβάλει το ζητούμενο ποσό, το δικαστήριο κατάσχεσε τον λογαριασμό του. Ωστόσο, εξεπλάγη πολύ όταν βρήκε μόνο 6 ευρώ σε αυτόν!

Παρόλο που ο Ροναλντίνιο συγκέντρωσε μια τεράστια περιουσία χάρη στο ποδόσφαιρο, φέρεται να έχασε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του λόγω ανεπιτυχών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, οι αρχές κατάσχεσαν 57 ακίνητα που είχε χτίσει χωρίς άδεια στο Πόρτο Αλέγκρε και πάγωσαν όλους τους λογαριασμούς του.

Ο γάμος του Ροναλντίνιο με δύο γυναίκες και η φυλακή

Ωστόσο, τα προβλήματα του θρυλικού ποδοσφαιριστή δεν τελείωσαν εκεί. Το 2017, έγινε πρεσβευτής της Μπαρτσελόνα, αλλά η συνεργασία διήρκεσε μόνο ένα χρόνο. Ο λόγος ήταν η υποστήριξή του στον Ζαΐχ Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές. Ο ακροδεξιός υποψήφιος εκπροσωπούσε αξίες που έρχονταν σε αντίθεση με τις απόψεις του συλλόγου.

Το 2018, ο Ροναλντίνιο αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήμες ότι σχεδίαζε να παντρευτεί δύο γυναίκες ταυτόχρονα. Αν και διέψευσε την είδηση ​​της τελετής, αποδείχθηκε ότι όντως ζούσε κάτω από την ίδια στέγη και με τις δύο γυναίκες.

Δύο χρόνια αργότερα, ο ποδοσφαιριστής και ο αδελφός του κατέφυγαν στην Παραγουάη με πλαστά διαβατήρια, όπου ξεκίνησαν μια παράνομη επιχείρηση. Αυτό τελικά τους οδήγησε στη φυλακή για αρκετούς μήνες.

Ο Ροναλντίνιο εξέτισε μέρος της ποινής του στο ξενοδοχείο Palmaroga, όπου του φέρθηκαν σαν βασιλιάς. Οι υπάλληλοι έκαναν τα πάντα για να κάνουν αυτή τη δύσκολη περίοδο όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη για αυτόν. Εκείνη την εποχή, τα ξένα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι η φυλάκισή του δεν είχε καμία σχέση με πραγματική τιμωρία και ότι φέρεται να οργάνωνε διάφορα πάρτι στο ξενοδοχείο με την παρουσία μοντέλων.

