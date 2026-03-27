Νέα όρια χρόνου, ενισχυμένο VAR και αυστηρότεροι κανονισμοί στο Μουντιάλ 2026

Η FIFA προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για σημαντικές τροποποιήσεις στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ ήδη από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Η FIFA επιβεβαίωσε πως οι νέοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν στο Μουντιάλ, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά το επόμενο καλοκαίρι, φέρνοντας μια νέα εποχή στο άθλημα.

Βασική επιδίωξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι η εξάλειψη της σπατάλης χρόνου, η επιτάχυνση του ρυθμού των αναμετρήσεων, η αυστηρότερη αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις αλλαγές και η ενίσχυση του πραγματικού χρόνου παιχνιδιού στη διάρκεια των αγώνων. Τα σημαντικότερα σημεία των νέων κανονισμών για το Μουντιάλ 2026:

Ταχύτατες αλλαγές: Οι παίκτες που αντικαθίστανται θα πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Σε διαφορετική περίπτωση, η ομάδα τους θα συνεχίζει με παίκτη λιγότερο για χρονικό διάστημα ενός λεπτού.

Χρονικοί περιορισμοί στις εκτελέσεις: Θεσπίζεται όριο 5 δευτερολέπτων για την εκτέλεση πλαγίων άουτ και επαναφορών από τον τερματοφύλακα. Αν υπάρξει καθυστέρηση, η κατοχή της μπάλας θα περνά στην αντίπαλη ομάδα.

Ιατρικές παρεμβάσεις: Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής δεχτεί ιατρική βοήθεια εντός γηπέδου, θα υποχρεούται να αποχωρεί και να παραμένει εκτός για τουλάχιστον ένα λεπτό πριν επιστρέψει. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση τραυματισμού από φάουλ που τιμωρείται με κάρτα.

Επικοινωνία με τον διαιτητή: Μόνο ο αρχηγός της κάθε ομάδας θα έχει το δικαίωμα να συνομιλεί με τον διαιτητή. Οι υπόλοιποι παίκτες που διαμαρτύρονται κινδυνεύουν με κίτρινη κάρτα.

Διευρυμένη χρήση VAR: Το σύστημα VAR αποκτά μεγαλύτερο ρόλο, καθώς θα μπορεί να επεμβαίνει και σε επιπλέον φάσεις, όπως οι δεύτερες κίτρινες κάρτες, αλλά και στη διόρθωση αποφάσεων που αφορούν κόρνερ.

Παράλληλα, κατά την 140ή Ετήσια Γενική Συνέλευση, η IFAB παρουσίασε και επιπλέον μέτρα που εξετάζεται να εφαρμοστούν στο μέλλον:

- Έως οκτώ αλλαγές σε φιλικά παιχνίδια, με δυνατότητα αύξησης μέχρι έντεκα κατόπιν συμφωνίας των ομάδων.

- Έγκριση για χρήση καλυμμένων αντικειμένων, εφόσον δεν ενέχουν κίνδυνο.

- Πιθανή χρήση φορητών καμερών από τους διαιτητές σε προαιρετική βάση.

- Μεγαλύτερη σαφήνεια σε περιπτώσεις ακούσιου διπλού αγγίγματος της μπάλας στα πέναλτι.

- Τροποποιήσεις στον κανονισμό του πλεονεκτήματος όταν αποτρέπεται προφανής ευκαιρία, αλλά τελικά σημειώνεται γκολ.

Κ. Μακρίδης: «Να ανασυνταχθούμε για το παιχνίδι στη Φινλανδία»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η «σειρήνα» και ο μπελάς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βαριά ήττα για την Εθνική Ελπίδων από την Ισπανία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan Super League: Δ.Σ. τη Δευτέρα για τον ορισμό του προγράμματος playoffs και playouts

Ελλάδα

|

Category image

Ιστορική στιγμή για Μέσι: Εξέδρα με το όνομά του σε ενεργή καριέρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκλόνισε το Ιράν του Ταρέμι κρατώντας σχολικές τσάντες για τη φονική επίθεση σε σχολείο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είπε «όχι» στον Γκαρσία της Ρεάλ ο Στυλιανού

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Όλοι δίπλα στις Ελπίδες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μάτια ΑΕΛ στην «Αρένα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο διαιτησίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκαλόνι: «Ρωτήστε τον Μέσι για το αν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο «εμβολιασμός» δεν έφερε γιατρειά

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Χότζον επέστρεψε στην προπονητική, δύο χρόνια πριν τα 80 του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Θα είναι σαν να σκαρφαλώνουμε στο Έβερεστ, στο ματς εναντίον της Βοσνίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχώρησε από την εθνική Ουγγαρίας ο Βάργκα λόγω του προβλήματος στον αστράγαλο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη