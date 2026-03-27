Το «αγκάθι» του 46’-60’ και η... άμεση αντίδραση

Για μία ομάδα που μετρά αήττητο σερί 13 αγώνων με μόλις τρεις ισοπαλίες, είναι λογικό να έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά από τα στατιστικά.

Πέραν φυσικά από το γεγονός ότι ο Απόλλωνας επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση των στόχων του, σε πρωτάθλημα και κύπελλο και έχει διπλή... πόρτα ως προς την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Για παράδειγμα, στα πέντε από τα έξι 15λεπτα των αγώνων, το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα έχει θετικό πρόσημο. Δηλαδή σκοράρει περισσότερα γκολ και δέχεται λιγότερα. Το αρνητικό έχει να κάνει μονάχα με ένα και εφόσον το διορθώσει και αυτό στα ματς που έρχονται μετά τη διακοπή, τότε σε μεγάλο βαθμό θα εκπληρωθούν οι στόχοι.

Συγκεκριμένα στο 15λεπτο 46-60, αυτό δηλαδή της έναρξης της επανάληψης, έχει πετύχει τέσσερα γκολ αλλά έχει δεχθεί πέντε. Φυσικά, δείχνει αντίδραση αφού στο αμέσως επόμενο (61-75), σκόραρε εφτά γκολ και δέχθηκε μόλις δύο.

Στο δεύτερο ημίχρονο πάντως δείχνει πιο αποφασισμένος ο Απόλλωνας, διάστημα που βρήκε δίχτυα 20 φορές, αν και η εστία παραβιάστηκε 13 φορές. Όχι πως στο πρώτο, είναι τραγικά τα πράγματα. Σε αυτό πέτυχε 16 γκολ και δέχθηκε εννιά.