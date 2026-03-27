Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Λαΐφη στον ΑΠΟΕΛ

Ανεβάζει ρυθμούς μετά τον τραυματισμό, πλησιάζει η επανένταξή του με προστατευτική μάσκα

Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο πρόσωπο στον αγώνα του ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Ανόρθωση στις 8/3/2026.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας, Νεκτάριο Πετεβίνο, ο Κύπριος διεθνής έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο και από τη Δευτέρα αναμένεται να επιστρέψει και στο γήπεδο, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία κατασκευής ειδικής προστατευτικής μάσκας, η οποία θα του επιτρέψει να επανέλθει με ασφάλεια στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Λαΐφης ίσως να μην προλάβει την αναμέτρηση με τον Άρη, ωστόσο στον ΑΠΟΕΛ επικρατεί αισιοδοξία πως θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά. Η επιστροφή του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί βασικό «γρανάζι» στο σύστημα του Πάμπλο Γκαρσία, προσφέροντας ποιότητα, εμπειρία και σταθερότητα στην αμυντική γραμμή.

Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια των γαλαζοκιτρίνων στη συνέχεια της σεζόν, σε μια κρίσιμη καμπή για την επίτευξη των στόχων τους.

