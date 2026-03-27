Πετεβίνος: «Θα πει πολλά ο Φωτίου»

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με την Στέλλα Σωκράτους μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος για όλα όσα αφορούν την ομάδα του.

Για τη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (30/03) από τον πρόεδρο Χάρη Φωτίου, σημείωσε ότι θα πει πολλά και ουσιαστικά θα χαράξει την πολιτική που θα ακολουθηθεί από εδώ και μπρος στο οικονομικό ενώ έκανε αναφορά για τον ρόλο του Φερνάντο Αλμέιδα.

Τα κυριότερα σημεία των τοποθετήσεέων του::

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Οι προπονητές παραχωρούν μέρες ξεκούρασης, άρχισε το τριήμερο ρεπό των παικτών και θα επιστρέψουν οι παίκτες Δευτέρα απόγευμα για να επαναρχίσει η προετοιμασία ενόψει Άρη. Η διακοπή είναι ωφέλιμη για εμάς γιατί είχαμε παίκτες τραυματίες. Περιμένουμε παίκτες όπως τον Σταφυλίδη, τον Διαμαντάκο, τον Καττιρτζή, ακόμα και τον Μέουρερ. Στα τελευταία παιχνίδια δεν συμπληρώναμε 23άδα. Και ο Μάγιερ που έλειψε πάνω από δύο μήνες βελτιώνει την φυσική του κατάσταση. Ντάλσιο και Νανού έμειναν Κύπρο παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν στην Εθνική τους και είναι και αυτό σημαντικό».

Για τον Σταφυλίδη που ήταν βασικός στέλεχος πριν τον τραυματισμό του: «Γι’ αυτό επιλέχθηκε να παίξει ο Μιρ στο προηγούμενο παιχνίδι για να προσθέσει μέρες προετοιμασίας ο Σταφυλίδης».

Για τον Λαΐφη: «Αυτή την περίοδο άρχισε να κάνει γυμναστήριο, την Δευτέρα θα πατήσει και γήπεδο σε ατομικό πρόγραμμα και θα προχωρήσουμε και στην κατασκευή της προστατευτικής μάσκας Αν όλα πάνε καλά αν δεν είναι στο ματς με τον Άρη, ελπίζουμε να τον έχουμε στην συνέχεια. Είναι βασικός πυλώνας στο παιχνίδι του Γκαρσία και μας δίνει ποιότητα στο γήπεδο».

Για την συνέχεια στο πρωτάθλημα: «Υποχωρήσαμε κατά έναν βαθμό από κάποιες ομάδες και κατά τρεις βαθμούς από άλλες. Πάντας στόχος είναι η επόμενη θέση. Ο τύχη και η μοίρα μας εξαρτάται από τα δικά μας πόδια. Αν είμαστε συνεπείς θα φανείς στο μέλλον. Έχουμε πολλές πιθανότητες να κατακτήσουμε καλύτερη θέση και οφείλουμε να το παλέψουμε. Άλλο το πρωτάθλημα, άλλο το Κύπελλο, όταν έρθει η ώρα θα σκεφτούμε το Κύπελλο».

Για τα παιχνίδια με τον Απόλλωνα στο Kύπελλο: «Και οι τέσσερις ομάδες έχουν την δυνατότητα σε έναν ορίζοντα τριών αγώνων να κατακτήσουν ένα τρόπαιο και εισιτήριο για το Europa League. Είναι ελκυστικός στόχος για όλους. Από την άποψη της αισιοδοξίας, φέτος είμαστε μια ομάδα που αποδείξαμε στον εαυτό μας που μπορούμε να φτάσουμε αλλά και τι λάθη κάνουμε. Δεν μας ανησυχεί κανείς αντίπαλος. Ξέρουμε ότι σε διπλά ματς πρέπει να δείξεις σταθερότητα και στους δύο αγώνες. Έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε αλλά αυτό θα φανεί εντός αγωνιστικού χώρου».

Γιατί δεν ανακοινώθηκε η μεταγραφή Αμπάγκνα στην Ορντάμπασι: «Εμείς είπαμε ότι μόλις ενσωματωθεί στην Ορντάμπασι θα ανακοινώσουμε την μετακίνηση. Δεν έχει κλείσει ακόμα κλείσει για διαδικαστικούς λόγους και όχι για κάτι που ευθύνεται το ΑΠΟΕΛ. Ζήτησε βίζα για όλα τα μέλη της οικογένειας του, αυτό το θέμα εκκρεμεί και δόθηκε όλος ο χώρος και ο χρόνος στον παίκτη. Έρχεται στον Αρχάγγελο και προπονείται και περιμένουμε να μας ενημερώσει».

Για το ρόλο στις μεταγραφές των Κόρμπου και Αμπάγκνα του Φερνάντο Αλμέιδα και το μέλλον του: «Είναι πραγματικότητα ότι έπαιξε ρόλο, όπως επίσης είναι πραγματικότητα ότι ο Φερνάντο Αλμέιδα ήταν βασικός πυλώνας διαπραγματεύσεων για τα συμβόλαια του καλοκαιριού και πέτυχε και μείωση του μισθολόγιο που ξεπέρασε το 25%. Έχει ιδιαίτερες ικανότητες σε αυτό τον τομέα και γι’ αυτό ήταν σε αυτή την θέση. Έφυγε για Βραζιλία για οικογενειακούς λόγους. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο για το μέλλον του στο ΑΠΟΕΛ».

Για την δημοσιογραφική διάσκεψη του Χάρη Φωτίου: «Θα πει πολλά. Αυτό που ήθελε να κάνει στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά από έναμισι μήνα που ανέλαβε ήταν να πάει όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για να βγει να μιλήσει με πράξεις, ενέργειες, φιλοσοφία και στρατηγική στον κόσμο. Για να αντιληφθεί και ο κόσμος τα δεδομένα, το πλάνο, τι θα ακολουθήσει και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες. Ήθελε μια διάσκεψη με περιεχόμενο, αποφάσεις και που να δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθηθεί».

Για το οικονομικό: «Είναι το πιο κομβικό θέμα από άποψης βιωσιμότητας του ΑΠΟΕΛ και οφείλει να αναφερθεί και να αναφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Είπε ότι δεν είναι ο ίδιος η οικονομική λύση αλλά είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πηδάλιο και προσπαθεί καθημερινά να διαμορφώσει μια στρατηγική και πρακτικά να παρουσιάσει στον κόσμο όλο αυτό. Διαμόρφωσε συγκεκριμένη πολιτική που θα εισηγηθεί με ενέργειες και αποφάσεις. Εκπονείται συγκεκριμένο πλάνο που θα παρουσιαστεί».

Για τις ανανεώσεις-επεκτάσεις Κύπριων ποδοσφαιριστών: «Θα περιμένουμε την Δευτέρα να μάθουμε. Θα αναφερθεί σε πολλά θέματα ο Χάρης Φωτίου».

Για τα δημοσίευμα στην Ελλάδα για τον Πάμπλο Γκαρσία και για το μέλλον του στο ΑΠΟΕΛ: «Αυτά δημοσιεύματα είχαν και απάντηση γιατί διάβασα ότι ο κ. Γκαρσία είναι αρνητικός. Σε σχέση με ελλαδικό δημοσίευμα πρέπει να είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Τα πράγματα είναι απλά με τον κ. Γκαρσία όπως και με όλους τους προπονητές στην Κύπρο. Όλοι είναι υπό αξιολόγηση μέχρι τέλους της αγωνιστικής περιόδου και ανάλογα με τα αποτελέσματα κρίνεται το μέλλον τους. Ο κ. Γκαρσία άμεση επικοινωνία με τη διοίκηση της ομάδας, έχουν μιλήσει πολλές φορές για το μέλλον της ομάδας και θα ανοίξουν το κεφάλαιο μετά το τέλος της σεζόν».