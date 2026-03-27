Σερβικό ΜΜΕ: «Ενδιαφέρον Ερυθρού Αστέρα για Πιερό»

Την περίπτωση απόκτησης του Φραντζί Πιερό έχει ψηλά στη λίστα του ο Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με σερβική ιστοσελίδα, που επικαλείται ως πηγή τους εκπροσώπους του παίκτη.

Ο 31χρονος φορ από την Αϊτή ανήκει στην ΑΕΚ, αλλά από τον Ιανουάριο αγωνίζεται δανεικός στην τουρκική Ρίζεσπορ. Με την τουρκική ομάδα έχει μόλις 6 συμμετοχές και 146 λεπτά συνολικά, χωρίς να έχει σκοράρει.

Ο Ερυθρός Αστέρας παρακολουθεί καιρό τον Πιερό, καθώς δεν ξεχνάνε στο Βελιγράδι πως με δύο δικά του γκολ η Μακάμπι Τελ Αβίβ το καλοκαίρι του 2022 τους είχε αποκλείσει από τα προκριματικά του Champions League.

Ο Πιερό στην Ένωση σημείωσε 10 γκολ σε 55 αγώνες, ενώ το καλοκαίρι θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με την Αϊτή.

