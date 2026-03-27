Ελλάδα-Παραγουάη: Με φόντο το μέλλον και χωρίς πίεση η «γαλανόλευκη»

Ελλάδα-Παραγουάη: Με φόντο το μέλλον και χωρίς πίεση η «γαλανόλευκη»

Η Ελλάδα ξεκινά νέο κύκλο με φιλικό απέναντι στην Παραγουάη, σε ένα ματς χωρίς πίεση αλλά με στόχο δοκιμές, συμπεράσματα και χτίσιμο ενόψει του Nations League και των προκριματικών του Euro 2028.

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση με φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Εθνική Παραγουάης ποδοσφαίρου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (21:00), σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας νέας εποχής. Μετά την αποτυχία πρόκρισης σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση, η «γαλανόλευκη» καλείται να κάνει restart, έχοντας ήδη στρέψει την προσοχή της στο Nations League και στα προκριματικά του Euro 2028.

Το φιλικό με τη «μουντιαλική» Παραγουάη αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, χωρίς βαθμολογική πίεση. Όπως τόνισε και ο ίδιος, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα μετά την απογοήτευση των προκριματικών, ωστόσο αυτά τα παιχνίδια προσφέρονται για χτίσιμο, αξιολόγηση και διεύρυνση του ρόστερ.

Η Ελλάδα παρουσιάζεται με αρκετά νέα πρόσωπα, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση για ανανέωση. Παίκτες με ταλέντο αλλά περιορισμένες παραστάσεις καλούνται να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να αποδείξουν ότι μπορούν να αποτελέσουν τον κορμό της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, η αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου αφήνει ένα κενό εμπειρίας, το οποίο καλούνται να καλύψουν οι επόμενοι.

Η αποστολή της Ελλάδας:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα)

Μέσοι: Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός), Κοντούρης (Παναθηναϊκός)

Επιθετικοί: Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο)

Από την άλλη πλευρά, η Παραγουάη έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας εξασφαλίσει την επιστροφή της σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια. Πρόκειται για ένα σύνολο που συνδυάζει δύναμη, τακτική πειθαρχία αλλά και ποιοτικά στοιχεία στην επίθεση, με παίκτες όπως ο Μιγκέλ Αλμιρόν να ξεχωρίζουν.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος (Τζολάκης), Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης (Ρέτσος), Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας (Μπακασέτας), Τζόλης, Παυλίδης.

Παραγουάη (Γκουστάβο Άλφαρο): Ολιβέιρα, Μπενίτες, Αλντερέτε, Γκουστάβο Γκόμες, Αλόνσο, Ντιέγκο Γκόμες, Μπομπαντίγια, Ρομέρο, Αλμιρόν, Εντσίσο, Σανάμπρια.

 

 

 

 

 

