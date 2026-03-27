ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανοιχτό για χειρουργείο στον Ιωαννίδη!

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πιθανό να υποβληθεί σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο, αν δεν βελτιωθεί η κατάστασή του τον επόμενο μήνα.

Επιμένουν οι ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ζήτησε και την εκτίμηση του γιατρού της Εθνικής ομάδας. Ο 26χρονος φορ ταλαιπωρείται εδώ και εβδομάδες από τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου και παρά το συντηρητικό πρόγραμμα και την αγωγή που ακολουθεί, δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «Record», ο Ιωαννίδης απευθύνθηκε και στο ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδας, κάτι που επιβεβαιώνουν πράγματι οι πληροφορίες. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν το πρόβλημα στον σύνδεσμο του αριστερού του γονάτου, με την αποθεραπεία του να απαιτεί 1-1,5 μήνα απουσίας.

Ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα βέβαια θα αποφασιστεί από την Σπόρτινγκ και τον παίκτη, με το ενδεχόμενο του χειρουργείου να είναι ανοιχτός. 

Το χρονικό του προβλήματος

Αρχικά ο Ιωαννίδης τραυματίστηκε στις 8 Νοεμβρίου, στη συνέχεια επανήλθε στη δράση με από 20 μέρες και έπαιξε για έξι παιχνίδια, πριν τραυματιστεί στο ίδιο σημείο στις 6 Ιανουαρίου. Έκτοτε μετρά μόλις 13 λεπτά συμμετοχής στο ματς με τη Μορεϊρένσε, αλλά οι ενοχλήσεις δεν τον έχουν αφήσει. 

SDNA.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη