Ανοιχτό για χειρουργείο στον Ιωαννίδη!

Επιμένουν οι ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ζήτησε και την εκτίμηση του γιατρού της Εθνικής ομάδας. Ο 26χρονος φορ ταλαιπωρείται εδώ και εβδομάδες από τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου και παρά το συντηρητικό πρόγραμμα και την αγωγή που ακολουθεί, δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «Record», ο Ιωαννίδης απευθύνθηκε και στο ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Ελλάδας, κάτι που επιβεβαιώνουν πράγματι οι πληροφορίες. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν το πρόβλημα στον σύνδεσμο του αριστερού του γονάτου, με την αποθεραπεία του να απαιτεί 1-1,5 μήνα απουσίας.

Ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα βέβαια θα αποφασιστεί από την Σπόρτινγκ και τον παίκτη, με το ενδεχόμενο του χειρουργείου να είναι ανοιχτός.

Το χρονικό του προβλήματος

Αρχικά ο Ιωαννίδης τραυματίστηκε στις 8 Νοεμβρίου, στη συνέχεια επανήλθε στη δράση με από 20 μέρες και έπαιξε για έξι παιχνίδια, πριν τραυματιστεί στο ίδιο σημείο στις 6 Ιανουαρίου. Έκτοτε μετρά μόλις 13 λεπτά συμμετοχής στο ματς με τη Μορεϊρένσε, αλλά οι ενοχλήσεις δεν τον έχουν αφήσει.

SDNA.gr